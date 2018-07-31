Cezayir tarafından "kaçak avcılık" yaptıkları iddiasıyla el konulan 3 Türk gemisi, Türk sularına döndü. 9 yıl sonra yurda dönen gemiler Karaburun'a demir attı.

Cezayir açıklarında orkinos avlarken limana çekilen Türk gemirleri 9 yıl sonra Türkiye'ye döndü.Cezayir'le yapılan anlaşma ile 2008 yılında orkinos avına çıkmıştı 3 Türk gemisi. Aynı zamanda gemide balıkçılık eğitimi veriliyordu.Tutulan balıkları Türkiye'ye getirmek için de Cezayir makamlarından izin istendi. Mürettebat izin beklerken Cezayir Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Annaba limanına çekildi Türk gemileri.Kaçak avcılıkla suçlana 6 mürettebat hakkında 6 yıl hapis istemi ile dava açıldı. Cezayir Mahkemesi'nde görülen dava 2018'in Şubat ayında sonuçlandı.Türk gemileri 9 yıl sonra yurda dönüp Karaburun'da demir attı.