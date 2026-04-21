CH-47 ağır nakliye helikopterimiz kaza kırıma uğradı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde bulunan bir CH-47 ağır nakliye helikopterinin Ankara’nın Temelli bölgesinde eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını duyurdu

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Kara Havacılık Komutanlığına bağlı CH-47 tipi ağır nakliye helikopteri, planlı bir eğitim uçuşu icra etmekteydi. Hava aracı, Ankara’nın Temelli bölgesi semalarındayken henüz belirlenemeyen bir teknik veya operasyonel nedenle kaza kırıma uğradı. Olayın meydana geldiği bölgede güvenlik çemberi oluşturulurken, enkaz üzerindeki ilk gözlemler teknik ekiplerce gerçekleştirildi.

PERSONEL DURUMU VE SAĞLIK RAPORU

Kaza kırım haberinin ardından yapılan ilk incelemelerde, helikopterde bulunan uçuş ekibi ve personelin durumuna ilişkin veriler paylaşıldı. MSB, personelin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ve can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını teyit etti. Mürettebatın tahliye süreçlerinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

İDARİ VE TEKNİK İNCELEME SÜRECİ

Kazanın meydana geliş nedenine dair belirsizlik sürerken, Milli Savunma Bakanlığı kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kaza kırım nedeninin, uzman ekipler tarafından yürütülecek detaylı teknik inceleme ve veri analizleri sonucunda netleşeceği ifade edildi. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

Bakanlık, inceleme süreci tamamlanana kadar spekülatif bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Soruşturma süreci devam ediyor.

