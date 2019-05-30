China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.
Birçok yabancı hava yolu şirketinin uçuş başlattığı İstanbul Havalimanı'na Wuhan'dan ilk tarifeli sefer, "Boeing 787-9 Dreamliner" ile icra edildi.
Yolcular için karşılama töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi.
Guangzhou merkezli havayolu şirketi, bugünden itibaren Wuhan'dan Istanbul'a haftalık 3 frekans uçuşbaşlatmış oldu.
China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.
China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.