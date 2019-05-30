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China Southern, Wuhan-İstanbul seferine başladı

China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.

China Southern, Wuhan-İstanbul seferine başladı

China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.

Birçok yabancı hava yolu şirketinin uçuş başlattığı İstanbul Havalimanı'na Wuhan'dan ilk tarifeli sefer, "Boeing 787-9 Dreamliner" ile icra edildi.

Yolcular için karşılama töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi.

Guangzhou merkezli havayolu şirketi, bugünden itibaren Wuhan'dan Istanbul'a haftalık 3 frekans uçuşbaşlatmış oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #çin
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