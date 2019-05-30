China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.

China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.



Birçok yabancı hava yolu şirketinin uçuş başlattığı İstanbul Havalimanı'na Wuhan'dan ilk tarifeli sefer, "Boeing 787-9 Dreamliner" ile icra edildi.



Yolcular için karşılama töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi.



Guangzhou merkezli havayolu şirketi, bugünden itibaren Wuhan'dan Istanbul'a haftalık 3 frekans uçuşbaşlatmış oldu.