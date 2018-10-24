CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bugün toplanan Parti Meclisi'nde (PM) 105 seçim bölgesindeki belediye başkan adaylarını belirlediklerini bildirdi.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yerel seçim gündemi ile toplandı.



Aday belirleme yöntemi ile bazı seçim çevrelerindeki adayların görüşüldüğü Parti Meclisi toplantısı 3,5 saat sürdü.



Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, düzenlediği basın toplantısında, tüm seçim çevrelerinde binlerce aday adayı içinden en doğrusunu belirlemek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.



Bugün gerçekleştirdikleri Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve PM toplantılarıyla 105 belediye başkanı adayını belirlediklerini anlatan Torun, bu 105 isim arasında yola devam etmek istedikleri mevcut belediye başkanları olduğunu bildirdi.



Torun, "105 belediye başkanı adayımızın hepsi de örgütümüzün ve yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimlerdir. Yani bugün burada üzerinde tam uzlaşı sağlanan adaylarımızı açıklıyoruz." dedi.

İyi ile yetinmediklerini, en iyiyi aradıklarını aktaran Torun, şöyle konuştu:



"En iyiyi bulma sürecimiz devam ediyor ve aralık ayına kadar büyükşehirlerin de aralarında olduğu adaylık sürecini netleştirmiş, adaylarımızı büyük ölçüde açıklamış olacağız. Bizim tüm belediyelerimiz kıymetlidir. Tüm belediye başkanlarımız birer kahramandır. Her kahraman iyi birer liderdir. Bizim başkanlarımız, liyakat temeliyle en iyi ekipleri kurar, en az kaynakla en büyük toplumsal faydayı yaratır. Mart 2019 yerel seçimlerinde seçilecek yeni belediye başkanlarımızı da bu anlayışa uygun hareketle en büyük toplumsal faydayı temin edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin dört bir yanından belediye başkanı adaylarımızı açıklıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında nerede CHP’li bir belediye varsa, orada huzur var, kardeşlik var, bereket var, özgürlük var. 2019 seçimlerinde CHP belediyelerinin sayısını artırıp huzur, bereket ve refahı ülkemizin her yanına yayacağız. Üzerinde uzlaştığımız, bütün kesimlerin ittifakıyla aday gösterilen isimleri bugün kamuoyu ile paylaşıyoruz. Biz parti olarak başından beri sandıkta ittifakı yani halkın ittifakını savunuyoruz. Bu gün açıkladığımız adaylarımızın tümü de zaten herkesin üzerinde anlaştığı, herkesin ittifakı ile ortaya çıkmış adaylardır."



Belirlenen adayları tebrik eden Torun, Türkiye’yi yerelden başlayarak hem ekonomik hem de demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için adaylara büyük görevler düştüğünü vurguladı.



Torun, "Türkiye'nin ekonomik krizi ile demokrasi bunalımı iç içe geçmiş durumda ve bu durum dış politikadan, eğitime, sağlıktan hukuka kadar ülkenin bütününü ciddi bir biçimde etkiliyor. Bu sorunların hepsi yereli de doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü ülkenin genel huzursuzluğu evimizin içine kadar girdi. Evimizin huzuru, ülkenin huzurdur, evimizde huzur yok ki ülkede huzur olsun. Evimizin huzuru, sokağımızın huzurudur. Buradan yola çıkarak caddede huzur, şehirde huzur, ülkede huzur sağlamalıyız. Huzur olmayan yerde gelecek olmaz, düzen olmaz, bereket olmaz, mutluluk olmaz. Evde huzuru sağlayabilmek için de evin ekonomisinin iyi olması lazım, çocuğunun eğitiminin iyi olması lazım, sağlık hizmetlerini alması lazım. Biz, öncelikle evdeki huzura talibiz, evde huzuru sağlayacağız." diye konuştu.



Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Torun, açıkladıkları adaylardan 39'nun mevcut belediye başkanları olduğunu anımsattı.



Torun, bundan sonra aday belirleme yöntemlerinin nasıl olacağına yönelik bir soru üzerine, "Eğilim yoklaması, anketlerle desteklenecek. Yine heyetler, illeri ziyaret edecek ve genel raporlarlama yapacak. Ayrıca tabii ki önseçim de olacak, daha sonraki süreçte." yanıtını verdi.



24 Haziran'daki seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin İstanbul'la ilgili önseçim çağrısında bulunduğunun ve Ankara için Mansur Yavaş isminin öne çıktığının hatırlatılması üzerine Torun, "Aday tespit yöntemleri ve aday tespitinde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada açıkladığımız isimler üzerinde uzlaşılan adaylardır." yanıtını verdi.



Torun, PM'de halen adaylık başvurusu devam ederken, adayların belirlenmesine bazı üyelerin tepki gösterdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine ise "Bu açıkladığımız adaylar tamamen uzlaşı içerisinde ve birçoğu tek aday olan yerler. O anlamda zaten süreç tamamlansa dahi farklı aday durumu ortaya çıkmayacak yerler." değerlendirmesini yaptı.



İttifakla ilgili bir soru üzerine de Seyit Torun, CHP olarak halkla ittifak yapacaklarını bildirdi.



CHP PM tarafından belirlenen 105 ilçe ve belde belediye başkanı şöyle



1- Adıyaman Gölbaşı Harmanlı Ahmet Değirmenci (Mevcut Başkan)

2- Adıyaman Gölbaşı Belören Memiş Yıldız

3- Adıyaman Besni Köseceli Aydın Ünal

4- Afyon Başmakçı Halil Özcan

5- Afyon Çay Ali Selvi

6- Afyon Dazkırı İsmail Taylan (Mevcut Başkan)

7- Afyon Evciler Saim Özer (Mevcut Başkan)

8- Afyon Merkez Işıklar Alper Kirez

9- Afyon Sultandağı Osman Acar (Mevcut Başkan)

10- Ankara Güdül Sevilay Akyüz

11- Ardahan Damal Ergin Önal (Mevcut Başkan)

12- Ardahan Hanak Ayhan Büyükkaya (Mevcut Başkan)

13- Ardahan Çıldır Mehmet Mülazim

14- Ardahan Posof Onur Bayraktar

15- Artvin Arhavi Vasfi Kurdoğlu

16- Aydın Bozdoğan Salim Tümer Apaydın (Mevcut Başkan)

17- Aydın Karacasu Mustafa Büyükyapıcı (Mevcut Başkan)

18- Aydın Sultanhisar Osman Yıldırımkaya (Mevcut Başkan)

19- Aydın Karpuzlu Tuğrul Ozan

20- Aydın Çine Enver Salih Dinçer (Mevcut Başkan)

21- Bilecik Gölpazarı Vedat Kazıcı (Mevcut Başkan)

22- Bursa Keles Ahmet Zekai Yıldız

23- Bursa Kestel Yıldıray Atlı

24- Bursa Gürsu Funda Türkcoş Pekiner

25- Bursa Gemlik Mehmet Uğur Sertaslan

26- Bursa Karacabey Murat Tanrıverdi

27- Bursa Mustafa Kemalpaşa Orhan Alper

28- Çanakkale Bayramiç Mert Uygun

29- Çanakkale Biga İsmail Işık (Mevcut Başkan)

30- Çanakkale Biga-Karabiga Muzaffer Karataş (Mevcut Başkan)

31- Çanakkale Gelibolu Münir Mustafa Özacar (Mevcut Başkan)

32- Çanakkale Ezine- Geyikli Ercan Yılmaz (Mevcut Başkan)

33- Çanakkale Gelibolu- Kavakköy Necati Kopça (Mevcut Başkan)

34- Çorum Kargı Kemal Dümenci

35- Çorum Oğuzlar Orhan Ateş (Mevcut Başkan)

36- Çorum Ortaköy -Aşdavul Dursun Uzunca (Mevcut Başkan)

37- Denizli Acıpayam Alim Arslan

38- Düzce Yığılca Zeynel Çamlı

39- Giresun Piraziz Hüseyin Görgülüoğlu (Mevcut Başkan)

40- Isparta Aksu Ali Kaya (Mevcut Başkan)

41- Isparta Yenişarbademli Mustafa Erdem (Mevcut Başkan)

42- Isparta Gönen Osman Kesmen

43- Isparta Senirkent Ercan Yalçın

44- Kahramanmaraş Göksun Yusuf Telli

45- Kastamonu Araç Satılmış Sarıkaya

46- Kastamonu Hanönü Yılmaz Karakoç

47- Kastamonu Küre Emrullah Sezer

48- Kastamonu Daday Hasan Fehmi Taş (Mevcut Başkan)

49- Kastamonu Abana Erfain Tekin

50- Kayseri Sarız Ömer Faruk Eroğlu (Mevcut Başkan)

51- Kayseri Pınarbaşı Deniz Yağan

52- Kilis Polateli Mustafa Polat

53- Kocaeli Gölcük İsmet İşeri

54- Kocaeli Derince Sertif Gökçe

55- Kocaeli Dilovası Kemal Memiş

56- Konya Tuzlukçu Nurettin Akbuğa (Mevcut Başkan)

57- Konya Seydişehir Mehmet Katlav

58- Kütahya Merkez Seyitömer Şaban Tuncan

59- Kütahya Simav Demirci Turan Sümer (Mevcut Başkan)

60- Kütahya Şaphane Lütfi Mutlu

61- Manisa Sarıgöl Emrah Eroğlu

62- Manisa Alaşehir Ahmet Öküzcüoğlu

63- Mersin Gülnar Mehmet Kale

64- Muş Bulanık Sarıpınar Deniz Ateş (Mevcut Başkan)

65- Muş Merkez Kırköy Mehmet Eşref Mendeş (Mevcut Başkan)

66- Muş Varto Nazım Aykal

67- Muş Bulanık Yavuz Kızılkale

68- Nevşehir Ürgüp Bekir Ödemiş

69- Niğde Çiftlik Bozköy Yalçın Tekeli (Mevcut Başkan)

70- Niğde Merkez Aktaş Yaşar Çamur (Mevcut Başkan)

71- Niğde Merkez Yeşilgölcük Ramazan Tuncay (Mevcut Başkan)

72- Niğde Merkez Yıldıztepe Metin Akgümüş (Mevcut Başkan)

73- Niğde Bor Bahçeli Belma Mercikoğlu

74- Niğde Çiftlik Ramazan Taş

75- Niğde Çiftlik Azatlı Mehmet Akpınar

76- Niğde Merkez Dündarlı Murat Yılgın

77- Niğde Merkez Hacıabdullah Karanfil Dokmuş

78- Niğde Bor Şenol Bengü

79- Osmaniye Toprakkale Ali Bekir Çavuşoğlu

80- Osmaniye Düziçi Alper Öner

81- Osmaniye Düziçi-Yarbaşı Mustafa Kaynar

82- Rize Fındıklı Ercüment Cervatoğlu

83- Rize Ardeşen Tahsin Bekir Yazıcı

84- Sakarya Sapanca Cengiz Çiçek

85- Sinop Durağan Mustafa Eker

86- Sinop Dikmen Saim İstanbullu (Mevcut Başkan)

87- Sivas Altınyayla Deliilyas Hayati Akbulut (Mevcut Başkan)

88- Sivas Gemerek Sızır Nevzat Göksu (Mevcut Başkan)

89- Sivas Zara Kudsi Cantürk

90- Tokat Niksar Yolkonak Nurettin Dinç

91- Uşak Ulubey Ali Rıza Ada (Mevcut Başkan)

92- Van Tuşba İzzet Kartal

93- Van Gevaş Musa Baran

94- Van Gürpınar Selim Karakuş

95- Van Başkale Namet Parlak

96- Van Muradiye Haşem Polat

97- Van Saray Şefik Yamandağ

98- Van Çatak Abdulcelil Temel

99- Yozgat Çayıralan Ömer Codar

100- Zonguldak Alaplı Nuri Tekin (Mevcut Başkan)

101- Zonguldak Çaycuma- Karapınar Ahmet Aydın (Mevcut Başkan)

102- Zonguldak Ereğli-Kandilli Mustafa Aydın (Mevcut Başkan)

103- Zonguldak Çaycuma- Perşembe İsmail İnam (Mevcut Başkan)

104- Zonguldak Gökçebey Cem Oktay

105- Zonguldak Gökçebey- Bakacakkadı Oktay Albuz