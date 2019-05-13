CHP, Hollanda'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kati Piri ile kutlayacak. Kati Piri, Türkiye karşıtı çıkışlarıyla biliniyor

CHP Hollanda Birliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili duyuru yapıldı.



Duyuruya göre, 19 Mayıs Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Kati Piri ile kutlanacak.



19 Mayıs saat 16.15'de etkinliğe Piri'nin konuk olacağı belirtildi.



Kati Piri, Türkiye'ye yönelik suçlayıcı tavırlarıyla biliniyor.



ulusal.com.tr







