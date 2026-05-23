CHP 38. Kurultay soruşturmasında yeni gelişme: 11 şüpheli tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Kurultayı'nda delege ve ilçe başkanlarına menfaat karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada 11 kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/64881 numaralı dosya üzerinden yürüttüğü soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Kurultay sürecinde görev alan delege ve ilçe başkanlarının oy tercihlerini rüşvet ve menfaat karşılığında değiştirdiklerine yönelik beyan ve deliller inceleme altına alındı.

İHALE, İŞ VE NAKİT PARA KARŞILIĞI OY TESPİTİ

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda, siyasi tercihlerin nasıl yönlendirildiğine dair somut tespitlere ulaşıldı. Elde edilen bulgulara göre, süreç içerisinde bazı şüphelilere belediyelerden ihale tahsis edildi. Bir kısım şüphelilerin yakınları belediyelerde işe yerleştirilirken, bazı isimlerin ise doğrudan nakit para aldığı belirlendi. Toplanan bu deliller ışığında, söz konusu şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kanaatine varıldı.

Soruşturmadaki iddialar, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturmayla da kesişti. Başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in ifadeleri, kurultay sürecindeki iddialara yeni bir boyut kazandırdı. Böcek ve oğlunun beyanlarında, seçim dönemi öncesinde CHP Genel Merkezi’ne 1.000.000 euro tutarında nakit para teslim edildiği bilgisi yer aldı.

Dosyaya giren ifadelere göre, 1 milyon euroluk nakit paranın taşınması sürecinde şüphelilerden Gaffar Çiçek aracılık faaliyetlerini yürüttü. Soruşturmanın bir diğer ismi Ayça Akpek Şenay'ın ise süreçteki maddi menfaat ilişkilerine aracılık ettiğine yönelik aleyhinde kuvvetli suç şüphesi oluştu.

RÜŞVET SUÇLAMASIYLA NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Elde edilen deliller, tespitler ve alınan ifadelerin ardından savcılık sevk işlemlerini başlattı. Ayça Akpek Şenay ve Gaffar Çiçek, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 252/2 maddesi gereğince "Rüşvet Almak" suçundan işlem gördü. Dosyadaki diğer 9 şüpheli hakkında ise 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesine muhalefet suçlaması yöneltildi. Başsavcılık, toplam 11 şüpheliyi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti.

Savcılığın kararıyla hakim karşısına çıkarılan ve tutuklanmaları talep edilen şüphelilerin tam listesi şu isimlerden oluştu:

Ayça Akpek Şenay, Gaffar Çiçek, Gülhan Aydın, Halil İbrahim Şahin, Kalender Özdemir, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Özkan Deniz, Safi Karayalçın, Suat Dülger, Umut Mehmet Sapan

Şüphelilerden Hayati KAYA’nın yaşı itibari ile, Melda TANIŞMAN TUTAN’ın ise küçük çocuğunun bulunması sebebiyle ev hapsi talep edildi. 

