CHP 38. Olağan Kurultayı davasında duruşma ertelendi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 2 Ekim 2025 tarihinde verdiği tedbir kararına yapılan itirazın istinaf sürecinin tamamlanmasını beklemeye karar verdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
CHP 38. Olağan Kurultayı davasında duruşma ertelendi
Yayınlanma:

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 2 Ekim 2025 tarihinde verdiği tedbir kararına yapılan itirazın istinaf sürecinin tamamlanmasını beklemeye karar verdi.

Bu nedenle duruşma 21 Kasım 2025 tarihine ertelendi.

Mahkeme kararının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin görevine devam edecek.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında şok mektup: Sanıkların yazdıkları ortaya çıktıMattia Ahmet Minguzzi davasında şok mektup: Sanıkların yazdıkları ortaya çıktıGündem
Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleriDeprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleriYurt
chp Kurultayı
Günün Manşetleri
Zam şampiyonları belli oldu
Mattia Ahmet Minguzzi davasında şok mektup
30 ilde dev FETÖ operasyonu
MOSSAD ajanı yakalandı!
Meteoroloji’den uyarı
15. Kocaeli Kitap Fuarı başlıyor!
Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildi!
Trump'ın Gazze girişimini destekleyecekler mi?
Beklenen Marmara depremi maalesef olacak
"Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum"
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı
Meteoroloji’den uyarı Meteoroloji’den uyarı
Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları
İlber Ortaylı kalp krizi geçirdiği iddiası İlber Ortaylı kalp krizi geçirdiği iddiası
Son dakika: Kütahya'deprem! Son dakika: Kütahya'deprem!