CHP 38. Olağan Kurultayı davasında duruşma ertelendi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 2 Ekim 2025 tarihinde verdiği tedbir kararına yapılan itirazın istinaf sürecinin tamamlanmasını beklemeye karar verdi.
Bu nedenle duruşma 21 Kasım 2025 tarihine ertelendi.
Mahkeme kararının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin görevine devam edecek.