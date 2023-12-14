CHP 4 Büyükşehir İçin Kararını Verdi

CHP’nin 4 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu. CHP Parti Meclisi bugün ‘yerel seçim’ gündemi ile toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen toplantıda yapılan oylamada Mansur Yavaş Ankara, Ekrem İmamoğlu İstanbul, Mustafa Bozbey Bursa, Ahmet Akın ise Balıkesir’den aday gösterildi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi (PM) toplantısının devam ettiği sırada partisinin Genel Merkez Binasında basın toplantısı düzenledi. Yücel, PM toplantısında 4’ü büyükşehir olmak üzere 227 seçim çerçevesinde belediye başkan adaylarının kesinleştiğini ifade ederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının da Ahmet Akın olduğunu açıkladı. Yücel, "Bugün PM toplantımızda 23 seçim çevresinde örgüt denetiminde ön seçim yapılma kararı alınmıştır. 58 seçim çevresinde örgüt denetiminde ön seçim yapma yetkisi verilmiştir" dedi.