CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının bu hafta ortalarına kadar açıklanacağını belirtti. Tezcan, "Cumhurbaşkanı adayımızın çok gecikeceğini sanmıyorum. Cumartesiyi beklemeden bu hafta ortalarında adayımızı tanıyacak, öğreneceksiniz. İttifaklar ile ilgili süreç olumlu gelişiyor. Yakın zamanda bu konuda önemli bir açıklamayı duyacaksınız" dedi

Seçim takviminin başladığına vurgu yaparak seçmene uyarıda bulunan Tezcan, "Adaylık müracaatlarımız bugün başladı. Seçim takvimi başladı. Bir çağrı yapma gereği duyuyoruz. 2 Mayıs’ta seçmen kütükleri askıya çıkacak. 2-12 Mayıs tarihleri arasında seçmen kütüklerine itiraz imkanı var. Vatandaşların oy kullanma hakkından mahrum kalmamaları veya sahte seçmen ihtimaline karşı önlem almak üzere kendi isimlerini kontrol etmeleri güvenli bir seçim açısından yararlı olacaktır. Hep 24 Haziran’ı konuşuyoruz. İki tarih var. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, 8 Temmuz’da ikinci tur seçimi yapılacak. Vatandaşlarımızın muhtemel tatillerini bu tarihleri dikkate alarak planlama yapmalarında yarar var" diye konuştu.



KILIÇDAROĞLU BAŞVURU YAPACAK MI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekilliği adaylık başvurusunun olup olmayacağına ilişkin bir soruya Tezcan, "Benim bildiğim olacak. Kendisiyle konuşmadım ama doğal olan da başvurmasıdır. Bu soruyu cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı sorusunun dolambaçlı bir sorusu. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili parti kararını verdikten sonra gerekeni yapacaktır. Benim görüşüm tabi sayın Genel Başkanımız milletvekili adayı olması gerekiyor. Tuzak bir soruydu" diye yanıt verdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının bu hafta ortalarına kadar açıklanacağını belirten Tezcan, "Cumhurbaşkanı adayımızın çok gecikeceğini sanmıyorum. Cumartesiyi beklemeden bu hafta ortalarında adayımızı tanıyacak, öğreneceksiniz. İttifaklar ile ilgili süreç olumlu gelişiyor. Yakın zamanda bu konuda önemli bir açıklamayı duyacaksınız" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven’in seçim güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamaya ilişkin bir soru üzerine, Tezcan "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Sandık güvenliğini koruyacağız. ÿYSK, ’niye şik?yet ediyorlar?’ diyeceğine nedir bu tablo deyip önlem alırsa güvenli bir seçim yaparız" dedi.

Tezcan, "Geçtiğimiz hafta çok önemli bir haber düştü gündeme. Ne yazık ki önemi basında hak ettiği yeri bulamadı. Siyasette bir yeni 28 Şubatçılık hareketi ile karşılaştık. Ne yazık ki ortalığın yıkılması gerekirdi. Bununla ilgili basın açıklaması yaptık. Medyada hak ettiği yeri bulamadı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tam da Abdullah Gül’ün adaylık konuları görüşülerken Abdullah Gül’ü ziyarete gitmiştir. Bu ziyaretin içeriği Abdullah Gül’e adayolma telkinidir" ifadelerini kullandı.



ÜNİVERSİTELERİN BÖLÜNMESİ

Bazı üniversitelerdeki bölümlerin ayrılmalarına tepki gösteren Tezcan, "Neden bölüyorsunuz? Bin yıllık üniversite. O kurumsal kimliğinden dolayı övünç duyuyor. Üniversiteyi bölmek demek kurumsal kimliği parçalamak demektir. İstanbul Üniversitesi’ne, Gazi Üniversitesi’ne düşman mısınız? Öğrenci sayısı fazla ise kampüsü genişletirsin. Giderken bile tahribat yaratarak gidiyorlar" dedi.



15 MİLLETVEKİLİ

CHP’den İyi Parti’ye geçen 15 milletvekillinin dönüşüne ilişkin sürecin nasıl olacağı yönündeki bir soru üzerine Tezcan, "Teknik açıklamayı seçim hukukunu bilenlere sorun. Zamanı gelince geleceklerdir. Siyasi bir karar ile önemli bir görev yaptılar. Aynı irade ne zaman gerekli görürse o zaman arkadaşlarımız gelirler. Başladıkları görevi hakkıyla bitirirler" dedi.