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CHP adaylarını ikiye düşürdü! İşte o isimler

CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için 4 adaydan Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce'nin öne çıktığı iddia edildi

CHP adaylarını ikiye düşürdü! İşte o isimler

FOX TV Ana Haber bülteninde gündemi sarsan bomba bir iddiada bulunuldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce olduğu belirtildi. CHP'nin adayları arasında İlhan Kesici ve Murat Karayalçın'ın da olduğu ancak son değerlendirmede aday sayısının ikiye düşürüldüğü ifade edildi

CHP'nin yarın gerçekleşecek olan parti meclisinde Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce arasından birinin aday olarak açıklanacağı dile getirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı yarın açıklaması bekleniyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #chp
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