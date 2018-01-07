-"Devrimcilik" polemiğinin yaşandığı kongrede, divanın söz vermemesine rağmen kürsüye gelen eski il başkanı Görgöz'e İhsaniye İlçe Başkanı Ceylan’ın oğlu fiziki müdahalede bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığının 36. Olağan Kongresinde yaşanan "Devrimcilik" polemiği sonrası arbede çıktı.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığının 36. Olağan Kongresinde, divan heyetinin oluşturulmasının ardından, görevi sona eren yönetimin işlemleri delegeler tarafında ibra edildi.

Tekrar aday olan mevcut il başkanı Kemal Demirkırkan'ın karşısında yarışmak isteyen parti üyesi Hasan Evrenkaya, yeterli imza toplayamadı.

Kongrede, eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ile İhsaniye İlçe Başkanı Halil Ceylan arasında "Devrimcilik" polemiği yaşandı.

Ceylan, 2014 mahalli idareler seçimlerindeki tavrından dolayı eski İl Başkanı Görgöz’ü eleştirerek, "Yerel seçimlerde Mehmet Ecer CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olduğu zaman 'Bizim şansımız yok MHP’ye yüklenelim' diyen bir devrimci olamaz arkadaşlar. Devrimcilik, '10 tane oyum da olsa benim oyumdur' diyebilmektir. Başkasının oyundan bana ne? Şu anda CHP’ye MHP’den bir ışık, bir fayda, o da yok." görüşünü savundu.

CHP’nin kökünün kazınmaya çalışıldığını dile getiren Ceylan, "Buradan eski İl Başkanımıza sesleniyorum, iki elim onun yakasındadır. Bu, partinin 84 milyar lirasıyla olmaz. Şu anda 16 ilçemiz var. Bu 84 milyar liradan 5 milyar lira para düşer. Bu para ilçe örgütlerine dağıtılsaydı ne güzel olurdu. İlçelerden gelirken arkadaşlarımız araba parası bulamadı. Devrimcilik bu değildir. Devrimcilik el kaldırmayla olmaz. Devrimcilik, mazlumun ve garibin yanında olmaktır, haram yememektir." diye konuştu.

Daha önce katılımcılara hitap eden ancak sataşma gerekçesiyle tekrar konuşma yapmak isteyen Görgöz'e divan tarafından söz verilmedi. Buna rağmen kürsüye gelen Görgöz, "Şahsi bir sataşma var. Sayın divan çok özür diliyorum ama sadece bir şey söyleyeceğim. Değerli CHP’liler ve sevgili yol arkadaşlarım, CHP’nin bir kuruşuna halel getiren ve onu zayi eden şerefsiz ve alçaktır. Onu söyleyip diyen de siyasi saikler için kullanan alçaktır, şerefsizdir." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine CHP İhsaniye İlçe Başkanı Halil Ceylan’ın oğlu Mehmet Ceylan, Görgöz kürsüde konuşmasına devam ederken boğazına sarılarak fiziki müdahalede bulundu.



Çıkan arbede üzerine polis, parti üyeleri ve gazeteciler araya girerek kavganın büyümesini engelledi.

Kongrede 208 delegenin oyunu alan Demirkırkan tekrar CHP Afyonkarahisar İl Başkanı oldu.

