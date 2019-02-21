banner1002
Hulusi Akar sınırda
Hulusi Akar sınırda
Cumhurbaşkanlığından e-Devlet açıklaması
Cumhurbaşkanlığından e-Devlet açıklaması
Yüzlercesi İstanbul için sırada bekliyor
Yüzlercesi İstanbul için sırada bekliyor
RTÜK Medya Buluşmaları'nın ilki İstanbul'da yapıldı
RTÜK Medya Buluşmaları'nın ilki İstanbul'da yapıldı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yemin etti

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı. TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Bugün özel bir gün. Türk siyasetinin duayeni, TBMM'nin geçici başkanlarından değerli devlet adamı, değerli büyüğüm Sayın Deniz Baykal'ı, bugün, uzun bir aradan sonra TBMM'de görmekten büyük bir mutluluk diliyorum. Aramıza hoş geldiniz" dedi.

Gök, Deniz Baykal'ı, milletvekili yemini etmek üzere kürsüye davet etti. 

Baykal, tekerlekli sandalyede, görevlilerin yardımıyla kürsüye geldi. Bu arada milletvekilleri Baykal'ı ayakta alkışladı. Baykal, kürsüye gelirken milletvekillerini eliyle selamladı. 

Baykal, kürsüde milletvekili yemini etti. Yeminin ardından da Genel Kurulda bulunan milletvekilleri Baykal'ı yine alkışladı.
 
Levent Gök, "Sayın Baykal bugün hepimize büyük bir mücadele örneği göstermiştir. Kendisine sağlık ve esenlikler dilerim." dedi.

Yemin sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Geçici Başkanı Celal Adan da Genel Kurulda hazır bulundu.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal, Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, bazı milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yemini izledi.

Eşi Olcay Baykal ile bazı milletvekillerinin yemin sırasında duygulandığı görüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Deniz Baykal #felç #meclis
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.