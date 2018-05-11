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CHP, AYM'ye gidiyor

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na verilen KHK çıkarma yetkisini pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götüreceklerini açıkladı.

CHP, AYM'ye gidiyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisiyle ilgili pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne yürürlüğü durdurma talebiyle müracaat edeceklerini açıkladı.

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