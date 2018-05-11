CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisiyle ilgili pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne yürürlüğü durdurma talebiyle müracaat edeceklerini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek....
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.