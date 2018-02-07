Ana muhalefet partisinde kurultay bitti ancak tartışmalar sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liberal ağırlıklı bir Parti Meclisi oluştururken, parti içi muhalefet ise olağanüstü kurultay için kulis çalışmalarına devam ediyor. Ulusal Kanal'a konuşan Balıkesir Milletvekili Namık Havutça da partisinin 2019 için iktidar umudu yaratamadığını söyledi

CHP 36'ncı Olağan Kurultayını hafta sonu tamamladı ancak parti içinde tartışmalar devam ediyor.



Yeniden Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha 60 kişilik Parti Meclisi'ni liberal ağırlıklı isimlerle oluşturdu. Parti içi muhalefet ise yeni yol haritası için kulis çalışmalarını hızlandırdı. Olağan kurultayın üzerinden 1 hafta geçmedi ama şimdiden CHP kulislerinden olağanüstü kurultay konuşulmaya başlandı.



Tartışmalar sürerken partide "CHP halk için umut yaratamıyor" sesleri yükselmeye başladı. Balıkesir Milletvekili Namık Havutça da aynı tespiti yaptı.



Ulusal Kanal’a konuşan Havutça, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun atama yoluyla Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday göstermesinin parti tabanın büyük rahatsızlık yarattığını hatırlattı.



İkinci bir "Ekmeleddin İhsanoğlu" olayı yaşamak istemediklerini ifade eden Havutça, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için tüzük değişikliği önerisi yaptı.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: HALİT YAĞCI

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