Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Olağan İl Kongresi’nin ardından, CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen törende, İl Başkanı Hüseyin Akkuş görevi Şadi Özdemir’den devraldı. Akkuş konuşmasında, "Bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün yoldaşlarıyız, askerleri asla değiliz" dedi

CHP Bursa Olağan İl Kongresi’nin ardından göreve seçilen İl Başkanı Hüseyin Akkuş, CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen törende görevi Şadi Özdemir’den devraldı.



lodoshaber.com'un haberine göre, devir teslim töreninde Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Divan Katip Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, PM Üyesi Orhan Sarıbal, Milletvekili Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eski ve yeni dönem İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları ile çok sayıda partili hazır bulundu.



Tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan İl Başkanı Hüseyin Akkuş, devir teslim öncesi İstanbul Olağan İl kongresinde İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu’na yönelik eleştirilerle ilgili de konuştu. Linç kampanyası başlatıldığını iddia eden Akkuş, “Arkadaşımız il başkanı seçildi ve o seçildikten sonra bir linç kampanyasıyla karşı karşıya kaldı. Bunu doğru bulmuyorum. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün yoldaşlarıyız, askerleri asla değiliz. Mustafa Kemal Atatürk meclise gittiği zaman sivil kıyafetleriyle Kurtuluş Savaşı’nı organize etti, örgütledi ve pratiğini bunun üzerinden yaptı. Bugün geldiğimiz noktada o faşizan yapıyı çağrıştıran cümlelerle değil, ülkemizin demokratikleşmesi konusunda yoldaşlık ettiğimiz onun fikirleri bize her zaman yol gösterdi. Bundan sonra da yol gösterecektir” dedi.







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