Tekirdağ Çorlu’da Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Yönetimi ve Kadın Kolları toplu halde istifa etti.Yönetim Çorlu İlçe Lokalinde yapılan basın açıklaması ile istifalarının nedenini “önseçim yapılmaması ve adayların Ankara’da ki Ağababalar tarafından belirlenmesi olarak gösterdi

Çorlu İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer’in okuduğu basın açıklamasında Belediye Başkan adaylarının kendileri ile çalışmak istemediğine dikkat çekerek CHP içinde ki görevlerine sıradan üye olarak devam edeceklerini belirtti.



"BİZE CHP İÇİNDE AKTİF SİYASET YAPMAYIN DENİLMİŞTİR"



Dönmezer, basın açıklamasında “Değerli Arkadaşlarım; sayın belediye başkan adayımız da her ortamda bizlerle çalışmak istemediğini defaatle dile getirmiştir. Bu sunulan şartlar, özetle "Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyaset yapmayın" demektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve çağdaş sosyal demokrat değerlere gönülden bağlı, sade bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak kalmayı tercih ediyoruz. Bu anlayışla Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanlığından ve yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ediyoruz” dedi. Sözlerinin devamında istifaya götüren süreci anlatan Dönmezer, sürekli sandıktan yana olduğunu vurgulayarak, “Bilindiği üzere 2017 yılının Ekim ayında yapılan, üyelerimizin rekor katılımı ile gerçekleştirilen delege seçimlerinde partililerimizin bizlere verdiği yüzde 86'lık delege desteği ile sandıktan çıkarak bu yönetim kadrolarını oluşturduk. Bizler seçilmemizin öncesinde ve sonrasında, bulunduğumuz her platformda, her toplantıda, basının mikrofonları bize her uzatıldığında sandık demekten bir an geri durmadık. Önseçim istedik çünkü; Ankara'daki bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak kararın, Çorlu'da yaşayan binlerce kişinin yaşamını etkileyeceğini biliyorduk. Önseçim istedik çünkü; her gün eleştirdiğimiz tek adam diktasına karşı partimizde demokrasinin işletilmesi gerektiğine inanıyorduk. Önseçim istedik çünkü; bu baskıcı rejimin bir kara bulut gibi ülkemize çöktüğü günleri yaşarken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece üye olmak bile cesaret göstergesi olmuştu. Önseçim istedik çünkü; İlçe Başkanının, Gençlik Kollarının, Kadın Kollarının, hatta mahalle delegesinin bile seçimle belirlendiği bir partide, iş belediye başkan adayına, meclis üyelerine gelince üyelere siz şöyle kenarda durun denmesinin akılla mantıkla açıklanacak bir tarafı yoktu” diye konuştu.



"AĞBABALAR ANKARA’DAN DEVREYE GİRDİ"



Yönetim olarak almış oldukları önseçim kararının Ankara’da ki Ağababalar tarafından engelendiğine vurgu yapılan açıklamada,“Şu yaşadığımız aday adaylığı sürecine gelene kadar her platforma dile getirdiğimiz, Çorlu'daki parti tabanından yüzde 86'lık destek almış bir yönetim olarak "oybirliği ile aldığımız önseçim kararını" genel başkanımız başta olmak üzere genel merkezimizin her birimine resmi yazılı olarak bildirdik. Ardından daha belediye başkan adayı belli olmadan, genel merkezimiz bize bir genelge gönderdi. Genelgede şöyle deniyordu; "talep ettiğiniz takdirde ilçenizde belediye meclis üyeliğinde 2-4-6-8 gibi çift sayılı aday sıralarının önseçimle belirleyebilirsiniz, tarihini bize yazın önseçimi yapın." Biz de tekrar yönetim kurulu üyelerimizle oybirliği ile aynı kararı alıp, Genel Merkezimize ve İl Başkanlığımıza ilettik. Bekledik, cevap alamadık. Tekrar sorduk "ne oldu bizim önseçim?" diye yine cevap vermediler. Anladık ki bütün Türkiye'ye gönderilen bu yazıya, Çorlu "tamam" deyince Ankara'daki ağababalar devreye girmiş, buna cevap verilmesini engelleyerek yaptırmamıştı” dedi.



“ÇORLUYU TANIMIYANLAR GELECEĞİMİZİ TAYİN EDİYORLAR”



“Hayatında Çorlu'da bir gece bile geçirmemiş kişiler, nesiller boyu Çorlu'da yaşamış ve çocuklarının torunlarının da burada yaşayacağı 260 binin üzerindeki yurttaşımızın geleceğini tayin ettiler” ifadelerini kullanan Tolga Kerem Dönmezer “Bizim partili duruşumuz gereği kol kırıldı, yen içinde kaldı” dedi. Dönmezer, “Bu hafta Genel Merkezimiz bir genelge daha gönderdi. Sayılı bazı illerde belediye meclis üyesi aday listelerini İl Başkanlığı, geri kalan illerde Genel Merkez seçim kuruluna verecek. Demek oluyor ki, üyeye zaten söz hakkı vermedik, üyelerin seçtiği ilçe başkanlığından da yetkilerini aldık. İl başkanlıklarına yetki verdiğimiz illerde de son karar hakkını MYK'ya verdik. CHP Genel Merkezi'nde olanları üzülerek takip ediyoruz” dedi.



"CHP’DE GÜVEN VERMEYEN BİR SİYASET OLUŞTU"



Konuşmasına devam eden Tolga Kerem Dönmezer şunları söyledi: “Genel Başkanın, Merkez Yönetim Kurulu'na, Merkez Yönetim Kurulunun, Parti Meclisi'ne, Genel Merkezin, İl ve İlçe Başkanlıklarına güvenmediği bir siyaset ortamı oluşmuştur. Kısaca; belediye başkanlığı için önseçim istedik, olmaz dediler. Meclis Üyelikleri için istiyorsanız önseçim yapabilirsiniz dediler, "tamam" dedik. Ses soluk çıkmadı. Şimdi de "biz il, ilçe başkanlıklarımıza güvenmiyoruz, listeleri biz teslim edeceğiz" diyorlar. Yani yetki vermedikleri kişilerden, sorumluluk bekliyorlar. Sürecin hiç bir yerine müdahil olma ama sonuçta da sorumluluk senin diyorlar. Bu tavır da ne yazık ki ahbap-çavuş, dost -akraba ilişkilerinin ön plana çıkmasına ya da aşiret ağalarının aday olarak belirlenmesine sebep oluyor.”



"SEÇİM SONUÇLARI İÇİMİZİ ACITIYOR"



“CHP'de tuzu kuru olanlardan değiliz biz, Çankaya, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Çorlu buraları aldık mı bizlere yetmiyor. Seçim gecesi Niğde, Sivas, Erzincan, Rize, Malatya haritada sarı işaretlendiği zaman içimiz acıyor.“Son söz olarak, Adaylaştırma sürecinin Sayın Genel Başkan ve MYK tarafından doğru yürütülmediğini düşünüyoruz. Bir çok tercihin travmatik sonuçları olacağını görüyoruz. Bütün koşulların avantajımıza seyrettiği bir seçim döneminde bu fırsatın heba edilmesinin faturası ağır olacaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri olarak başta Çorlu ve Tekirdağ olmak partimizin başarılı olması için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tüm örgütümüze ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.



Cemal Dalar / Çorlu

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