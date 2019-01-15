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CHP Dargeçit ilçe teşkilatı istifa etti

Mardin'in Dargeçit CHP İlçe Yönetim Kurulu ile Kadın ve Gençlik Kolları başkanları istifa etti

CHP Dargeçit ilçe teşkilatı istifa etti

Mardin'in Dargeçit ilçesinde CHP ilçe örgütü istifa etti.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Demir, parti binasında düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Merkezi ile CHP Mardin İl Başkanlığının tutumundan dolayı rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Demir, bu nedenle CHP İlçe Yönetim Kurulu ile Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının da arasında yer aldığı 53 kişilik ilçe örgütünün görevi bıraktığını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #istifa #chp
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