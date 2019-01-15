Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı...

CHP ve adayları ile ilgili yazmaya başlayınca enformasyon bombardımanına tutuldum.

Onları sunmadan önce CHP dünyasının ruh halini yansıtan bir sahneyi sunalım:

Birkaç gün önce memleketim Ardeşen’de dört dönem CHP’den Belediye Başkanlığı yapan Nazmi Alçın aradı ve yemeğe davet etti.

Barolar Birliği Tesislerindeki yemekte Ali Topuz’dan Murat Karayalçın’a, İbrahim Tez’den Zeki Alçın’a CHP’nin akil adamı sayılabilecek çok sayıda isim vardı.



ALİ TOPUZ 1 NİSAN’I BEKLİYOR

Yemekte bulunan Ali Topuz’un şu sözü hâlâ kulaklarımda:

-”Yaşım 85... Kendim için bir şey istiyorsam alçağım. Ülkeme son borcumu CHP’yi yeniden özüne döndürecek adımları atarak ödemek istiyorum. Uzun zamandır çok geniş bir ekiple her şeyi hazırladık. 1 Nisan’ı bekiyoruz.”

Sadece Ali Topuz değil, abartmıyorum CHP’de çok sayıda grup ve kesim benzer arayış ve çaba içinde.

Seçim sonrasını bekleyenlerin içinde 10 Aralık Hareketi de var ki, en etkili ve tehlikeli olabilecek kesim onlar.



OĞUZ KAAN VE CANAN KAFTANCIOĞLU

Etkili olabilirler zira parlamento ve CHP örgütlerinde büyük güçleri var.

Mesela İstanbul örgütü ellerinde.

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 10 Aralık Hareketinin en faal militanı.

Keza CHP MYK içinde Oğuz Kaan Salıcı gibi adamları var.

Burhan Şenatalar’dan İbrahim Kaboğlu’na kadar çok sayıda isimleri partinin önemli kademelerine sızdırdılar.

25’e yakın milletvekiline sahipler ve Parti Meclisi’nde etkinler.

Etkinliklerinin yanısıra çok tehlikeliler zira siyasi kıbleleri Washington ve Brüksel.



KILÇDAROĞLU YERİNE HDP’YE GÖZ KIRPAN TUNCAY

PKK ile FETÖ’yü sorgulamaksızın bağrına basıyorlar.

Kemalizm ve ulusalcılığı kolera mikrobundan çok daha tehlikeli buluyorlar.

Kılıçdaroğlu ile fikirde sorunları yok ancak dokuz kere seçim kaybettiği için yıpranmış olduğunu düşünerek seçim sonrası değiştirmek istiyorlar.

Kemal Bey’in yerine buldukları isim ise HDP ile sarmaş-dolaş olup Selahattin Demirtaş’ın mesaj postacılığına soyunan Tuncay Özkan.



KILIÇDAROĞLU DA TEHDİT

Projeleri şu:

Tuncay’ı İzmir’den Belediye Başkan adayı yaptırıp, seçilmesinin ardından CHP’nin genel başkanlığına taşımak.

Konsensus’un Tuncay Özkan’ı İzmir’de birinci gösteren ısmarlama anketi, 10 Aralıkçıların projesi.

Bu emperyal grup sadece İzmir’i değil, İstanbul’da Kadıköy ile Beşiktaş’ı da tehdit ederek Kılıçdaroğlun’dan talep etti.

Oysa Beşiktaş ilçesinde durum şuydu:



FİKRET ORMAN’IN BİLDİRDİĞİ İSİM

Kemal Kılıçdaroğlu haftalar önce Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman’ı arar:

- “Beşiktaş ilçesinin Belediye Başkanlığı adaylığına, Büyük Beşiktaş camiası kimi isterse onu getirmeye karar verdik. Bize lütfen isim bildirin.”

Fikret Orman camiadaki istişarelerden sonra şu karşılığı verir:

- “Büyük Beşiktaşlılar olarak bizim adayımız Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’dur.”

Durum bu iken Beşiktaş, Kadıköy ve İzmir’de dayatma sürdü ve sürüyor zira 10 Aralıkçılara göre kendileri olmadan Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve örgütte bir hiçtir.

Söyleyin ey CHP’liler Atatürk’ün partisini bu emperyal çeteye mi bırakacaksınız!