CHP’de Genel Merkez ile parti içi muhalefetin Genel Başkanlık yarışı konusunda gözler Pazartesi gününe çevrildi. Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakın isimler olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacak. Noter huzurunda toplanacak imzaların ardından İnce’ye yakın isimlerin kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

16 Temmuz’da imza toplama süreci başlıyor...



24 Haziran’da yüzde 3 oranında oy kaybeden CHP’de parti içi tartışmalar yerini kurultay sürecine bırakacak. Parti içi muhalefet ile mevcut yönetim arasındaki genel başkanlık yarışı için kritik gün ise Pazartesi..



CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce son olarak bu sözlerle vermişti kurultay işaretini. Ulusal Kanal’ın İnce’ye yakın isimlerden edindiği bilgilere göre de ilk imzalar 16 Temmuz Pazartesi toplanmaya başlayacak. Gayri resmi olarak hangi delegenin olağanüstü kurultay için imza vereceğine dönük çalışmalar bu kapsamda hızlanacak. Önceden kayıt altına alınan delegeler, olağanüstü kurultay için imza verecek.



Edinilen bilgilere göre, ilk imzaların noter huzurunda toplanmasının ardından İnce’ye yakın isimler kameralar karşısına geçecek, kurultay sürecinin başladığını ilan edecek.



Kurultay sürecinde parti içi muhalefetin hamlesine karşı ise Genel Merkez’in kozu ise siyasi süreç olacak. Mevcut yönetim “sistem değişiyor, İnce ise seçim kavgası veriyor” söylemini delegeleri ikna etmek için kullanacak.



Disiplin dosyaları da masada.



CHP kulislerinde delegeler ile parti içi muhalefet arasında henüz karar veremeyen delegelerin de olduğu belirtiliyor. Bazı delegelerin Kılıçdaroğlu’nun kalması gerektiği, yönetimin değişmesi gerektiği görüşünde.



CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultaya yönetimin kararı ile ya da delege sayısının 5’te 1’inin imzası ile toplanabiliyor. Son CHP kurultayı göze alınırsa bu yaklaşık 260 delegenin oyu demek. Ancak bu sayı kurultayın seçimli olmasını sağlamıyor. Seçimli olabilmesi için 624 delegeye ihtiyaç var. Tüzüğe göre kurultay çağrısı yapacak delegelerin 15 günlük süre içinde yeterli imzayı toplaması zorunlu.





Haber: Eray Çelebi

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