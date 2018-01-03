CHP'de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması başladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Gül için sıcak mesajlar verirken Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'dan tepki açıklaması geldi. Akaydın, "Kesinlikle karşıyım. Benim tanıdığım Abdullah Gül, 1994'te Tayyip Erdoğan'la Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır. " dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'ü "Kılıçdaroğlu'nun kayığına binmekle" itham etti, CHP'den davet gibi bir açıklama geldi.



CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "keşke binseler" diyerek Abdullah Gül'e sıcak mesaj verdi. Bu açıklama, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Gül olacak" iddialarını güçlendirdi.



Ancak partide Gül'ün adaylığına karşı olanlar da var. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın onlardan biri.



Akaydın, Antalya Manavgat'ta partisinin ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. "Bu haftadan itibaren beni bir konu tedirgin etmeye başladı" diyen Akaydın, Gül'ün adaylığına karşı olduğunu söyledi.



"GÜL'ÜN ADAYLIĞINA KARŞIYIM: Türkiye'de CHP başkanlık için aday gösterirse başarılı olmayabilir Tayyip bey karşısında, acaba sağ tarafı daha iyi kucaklayan bir aday mı göstersek' gibi bir kamuoyu oluştu. Burada da adı geçen kişi Abdullah Gül, biliyorsunuz. Kesinlikle karşıyım. Bunu ifade ediyorum. Benim tanıdığım Abdullah Gül, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır. Üniversiteleri de FETÖ'cü rektörlerle dolduran, canlı örnek beni çizen adam. ve şu an Abdullah Gül'ün atadığı rektörlerden 4-5'i FETÖ'den içeridedir. Bunu açık açık beyan ediyorum."



Gül konusundaki karşı tutumuyla da yetinmedi Akaydın. Önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilen Ekmeleddin İhsanoğlu üzerinden de eleştirilerini sürdürdü.



"EKMELEDDİN KONUSUNDA DA YANLIŞ YAPTIK: Genel başkanımızı korumak için hiçbir zaman dokundurmadığımız halde Ekmeleddin konusunda da bence hatalı bir politika yaptık, yanlıştı. Ama tabii ki parti içinde kapattık, bunun üzerine hiç gitmedik. İnşallah böyle bir yanlış yapmadan bir süreç geçiririz. Bu benim düşüncem. Genel merkezi bağlayan bir düşünce değil. Birçok CHP'linin de düşüncesinin bu olduğundan eminim."



CHP MYK'sı sonrası konuşan parti sözcüsü Bülent Tezcan da tartışmalara ilişkin konuştu.



ulusal.com.tr