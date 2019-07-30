CHP'de açılım sesleri yükseliyor

Türk Ordusu terör örgütüne karşı yeni operasyon kararları almaya hazırlanırken, CHP'den "PKK açılımı" sesleri yükseliyor. Son açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. Meclis'te açılım masası kurulmasını isteyen CHP yöneticileri, yeni bir Anayasa yazılmasını da talep etti.

Fırat'ın doğusuna askeri operasyon planlanırken, CHP, PKK açılımının başlatılması için kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan Millet İttifakı, bunu terör açılımı için de devam ettirecek.Süreci başlatan açıklamayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yapmıştı.Şehit aileleri ile gaziler ise Kaftancıoğlu'nun görevden alınmasını istemişti. Ancak çağrılara kulak tıkayan CHP yönetimi, Kaftancıoğlu'nun talebine destek verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Meclis'te PKK açılımı masası kurulması gerektiğini savundu.CHP yöneticileri Türk Milleti'nin dağıttığı açılım masasına CHP'nin dahil edilmemesine de sitem etti. Açılım süreci kapsamında yeni bir Anayasa talep etti.CHP'den gelen açılım çağrılarına Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, açılım taleplerini eleştirmeyen CHP'lilere seslendi.