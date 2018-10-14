CHP’de yerel seçim için aday adaylığı yarışı hızlandı. Çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekili, belediye başkanlığı adaylığı için seferber oldu

Aday adaylığı başvurusu için CHP’de son gün 19 ekim. Ardından Parti Meclisi (PM) toplanacak, adayların hangi seçim bölgesinde önseçimle, hangi seçim bölgesinde merkez yoklamasıyla belirleneceği kararlaştırılacak. Bir önceki PM’de muhalif isimlerin karşı çıktığı ‘MYK’ya yetki verilmesi’ konusunun da gündeme gelmesi, yetkinin oy çokluğuyla çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinin ardından, TBMM’nin ve milletvekilliğinin siyasetteki ağırlığının azaldığını gören çok sayıda CHP milletvekili ve parti yöneticisinin belediye başkanı olmak için harekete geçtiğine dikkat çekiliyor.



İSTANBUL’DA ALTI İSİM

İstanbul Büyükşehir için Muharrem İnce, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ile Aykut Erdoğdu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal isimleri geçiyor. Aziz Kocaoğlu’nun yeniden aday olmayacağını açıkladığı İzmir için ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Milletvekili Kamil Okyay, Sındır ve Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger isimleri anılıyor. Kocaeli için aynı ilden Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Balıkesir için yine aynı ilden Milletvekili Ahmet Akın konuşuluyor. Bolu Milletvekili Tanju Özcan da Bolu belediye başkanlığı için uzun bir süredir çaba gösteriyor.



GARANTİ İLÇELERİN PEŞİNDE...

Çok sayıda parti yöneticisinin ve milletvekilinin, özellikle CHP’nin kalesi sayılan ve seçimlerde garanti görülen Ankara, İzmir ve İstanbul’un ilçe belediye başkanlıkları için kulis yaptığı belirtiliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel Ataşehir, Gökhan Zeybek Sarıyer ilçeleri için çalışıyor.



YAVAŞ, TANTAN, ŞENER....

CHP kulislerinde yerel seçimleri kazanabilmek için parti dışında bazı isimlerin de Ankara ve İstanbul’dan aday gösterilebileceği konuşuluyor. Söz konusu isimlerin başında son seçimde Konya’dan CHP milletvekili seçilen Abdüllatif Şener, bir önceki seçimlerde CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş ve Yurt Partisi Genel Başkanı eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan adları konuşuluyor. CHP kulislerinde, İyi Parti ile ittifak yapılması halinde Yavaş’ın Ankara’dan, Tantan’ın ise Ankara veya İstanbul’dan aday gösterilebileceği belirtiliyor. Bir kez MHP’den bir kez CHP’den olmak üzere Ankara’da iki kez aday olan ve her iki seçimi de kaybeden Yavaş’ın bu kez İyi Parti’nin adayı olarak seçime girmek istemesinin, CHP tabanında tepkiyle karşılandığı ifade edildi.

İstanbul’da İTÜ Rektörü Muhammed Şahin’in ismi de parti dışından gösterilebilecek aday adayları arasında sayılıyor.





Zihni Erdem/ Aydınlık