CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından ana muhalefet partisinde aday belirleme süreci başladı.
16 Nisan referandumunda "Hayır" oyunun önde olduğu İstanbul için birçok isim talip. Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Grup Başkanvekili Engin Altay, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul milletvekilleri İlhan Kesici ve Gürsel Tekin İstanbul için öne çıkan isimler oldu.
Mustafa Sarıgül'ün ise daha önce görev yaptığı Şişli Belediye Başkanlığına aday olmak istediği, genel merkezin de sıcak baktığı belirtildi. Esenyurt için de Sezgin Tanrıkulu'nun adaylığı konuşuluyor. Tanrıkulu, son dönemde terörle mücadelede güvenlik güçlerine yönelttiği suçlamalarla öne çıkıyor.
Büyük kentlerden Eskişehir'de de mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen'in aday gösterileceği iddia edildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın aday olmak istediği ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sıcak bakmadığı belirtildi.
Çanakkale'de de şu an görevdeki başkan Ülgür Gökhan'ın genel merkez tarafından aday yapılacağı konuşuluyor. Gökhan, 7 Haziran Genel Seçimlerinde PKK'nın siyasal uzantısı HDP barajı geçtiği için "Şükür Pilavı" dağıtmıştı.
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