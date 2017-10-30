Ana Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısının ardından CHP'de aday belirleme süreci başladı. İstanbul için birçok isim adaylık isterken Ankara'da 2014'te olduğu gibi Mansur Yavaş ismi üzerinde duruluyor. Mustafa Sarıgül'ün de Şişli için aday olacağı ve genel merkezin sıcak baktığı belirtildi

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından ana muhalefet partisinde aday belirleme süreci başladı.



16 Nisan referandumunda "Hayır" oyunun önde olduğu İstanbul için birçok isim talip. Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Grup Başkanvekili Engin Altay, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul milletvekilleri İlhan Kesici ve Gürsel Tekin İstanbul için öne çıkan isimler oldu.



Mustafa Sarıgül'ün ise daha önce görev yaptığı Şişli Belediye Başkanlığına aday olmak istediği, genel merkezin de sıcak baktığı belirtildi. Esenyurt için de Sezgin Tanrıkulu'nun adaylığı konuşuluyor. Tanrıkulu, son dönemde terörle mücadelede güvenlik güçlerine yönelttiği suçlamalarla öne çıkıyor.



Karar gazetesinin haberine, yine anayasa referandumunda "hayır" oyunun önde olduğu kentlerden



Büyük kentlerden Eskişehir'de de mevcut başkan



Çanakkale'de de şu an görevdeki başkan Ülgür Gökhan'ın genel merkez tarafından aday yapılacağı konuşuluyor. Gökhan, 7 Haziran Genel Seçimlerinde PKK'nın siyasal uzantısı HDP barajı geçtiği için "Şükür Pilavı" dağıtmıştı.



ulusal.com.tr Karar gazetesinin haberine, yine anayasa referandumunda "hayır" oyunun önde olduğu kentlerden Ankara 'da da bazı adaylar netleşti. Buna göre, 2014 yerel seçimlerinden Melih Gökçek ile baş başa yarışan Mansur Yavaş 'ın adaylığının öne çıktığı kaydedildi. Başkentteki iki büyük ilçe Çankaya ve Yenimahalle'de ise mevcut başkanlarla yola devam edileceği ifade edildi.Büyük kentlerden Eskişehir'de de mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen 'in aday gösterileceği iddia edildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın aday olmak istediği ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sıcak bakmadığı belirtildi.Çanakkale'de de şu an görevdeki başkan Ülgür Gökhan'ın genel merkez tarafından aday yapılacağı konuşuluyor. Gökhan, 7 Haziran Genel Seçimlerinde PKK'nın siyasal uzantısı HDP barajı geçtiği için "Şükür Pilavı" dağıtmıştı.