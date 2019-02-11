31 Mart yerel seçimleri için aday belirlemem süreci CHP yönetimini çatırdattı. HDP ile ittifakın iyice gün yüzüne çıktığı partide istifaların önüne geçilemedi. CHP'li birçok isim rahatsızlığını açık açık dile getirdi. Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "Liyakat yok" diyerek aday belirleme sürecine itiraz etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde çatlak derinleşiyor.



Yönetim krizi kaos kapısını araladı. PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak gün yüzüne çıktı. CHP ve İyi Parti'nin PKK’nın yasal kolu HDP ile olan işbirliği İzmir ile resmileşti. HDP, CHP ve İyi Parti'nin İzmir adayı Tunç Soyer'i destekleyecek.



Liyakatsiz aday tercihlerine de tepkiler yükseliyor.



Gürsel Tekin, "Aday belirleme sürecinde liyakat ilkesi bir kenara bırakıldı, şahsi yakınlık öne çıkartıldı. Olağanüstü kurultay isteyen başkanlar liste dışı bırakıldı." dedi.



Tekin'in yazılı açıklamasının hemen ardından konuştu Grup Başkan vekili Engin Altan... Kameralar karşısına geçti ve kritik MYK öncesi önemli açıklamalar yaptı.



Belediye Başkanlığı için aday gösterilen isimler bardağı taşırmış durumda.



Beyoğlu adayı Alper Taş ve Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak tartışılan isimler. Özellikle Bucak...



CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin istifa etmesi son büyük deprem olmuştu. Bunun yanı sıra CHP'de bir çok ilçe başkanı ve yöneticileri de görevlerinden ayrıldı. Yapılan açıklamalarda hedefte Genel Merkez vardı, "anti demokratik" vurugusu öne çıktı.





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