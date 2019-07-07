CHP'de Ankara, İstanbul çekişmesi

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik yazdı

CHP 31 Mart seçimlerinde oylarını artıramadı. Ama Ankara, İstanbul, Antalya, ... gibi illeri kazandı.

Genel başarısızlığını bu illerle örttü.

İstanbul seçiminin yenilenmesi de ayrı.

İstanbul’un ikinci kez kazanılması yönetimi rahatlattı.



ANCAK!

Zafer sarhoşluğu sürüyor.

Ancak herkes durumun farkında.

Oylar yüzde 23-24’lerde.

Gelecek kaygısı sürüyor.



İSTANBUL ODAĞI

İmamoğlu İstanbul’u kazandı.

CHP’de merkez, Ankara’dan İstanbul’a kaymaya başladı.

İmamoğlu’na göre hesap kitap yapanlar ortaya çıktı.

Hem Parti Meclisi’nde, hem MYK’da.

“İstanbul’la kısa devre” başladı.

“Yeni döneme göre pozisyon alanlar” boy gösterdi.



ANKARA-İSTANBUL

Ankara-İstanbul çekişmesinden söz ediliyor.

Kıdemli parti yöneticilerine sordum.

Reddetmediler.

Kimi İstanbul rantına vurgu yaptı;

Kimi beklentilere.

Konu artık CHP’nin bütün katlarında konuşuluyor.

Kimin nerede ne yaptığı anlatılıyor.



HERKESİN BİLDİĞİ SIR

Yıllarını CHP’ye vermiş bir Parti Meclisi üyesi olayı, “herkesin bildiği sır” diye özetledi. Arkasından da şu tespitleri yaptı:

“Yaşadığımız ekonomik krize, işsizliğe, zamlara, ... rağmen 31 Mart seçimlerinde başarılı değiliz. Bizim partide kriz bitmez. HDP ile ittifaka taban sessiz. Şu anda partide fazla bir itiraz yok. Ama bir genel seçimde halk ne diyecek bilmiyoruz. Bu ilişkilerin yine AKP’ye yarama ihtimali yüksek. 31 Mart’ı iyi değerlendirseydik gerçeği görürdük. Parti Meclisi’nde sağlıklı bir tespit yapılmadı. Gerçek birkaç büyük şehirle bastırıldı. Büyükşehirleri aldık, ama ilçelerde döküldük. Uyarıcı.”



KILIÇDAROĞLU’NUN TAVRI

Kılıçdaroğlu’nun da tetikte olduğu ifade ediliyor.

Durumdan memnun olmadığı bildiriliyor.

Gelişmeleri dikkatle izlediği konuşuluyor.

“Kısa devre” yapanları not ettiği vurgulanıyor.

Müdahale için fırsat kolladığı anlatılıyor.



CHP’Yİ ELE GEÇİRME

Partide birkaç hiyerarşi var.

10 Aralıkçılar, İnceciler, TESEV’ciler, TÜSES’ciler, ...

Parti hiyerarşisi giderek ikinci plana düşüyor.

Hepsi partiyi ele geçirmek için pusuda.

Öne çıkan grup “10 Aralık Hareketi.”

Şu anda parti yönetiminde de etkililer.

Oğuz Kaan Salıcı, Burhan Şenatalar, İbrahim Kaboğlu, Canan Kaftancıoğlu, ...

FETÖ’ye yakın ekip de ayrı.

Kim kuvvetliyse oraya yanaşacakları açık.



POLİTİKALARI AYNI

Politikaları arasında fazla fark yok.

Hepsi PKK/HDP işbirliğine sıcak.

FETÖ ile mücadeleye soğuk.

ABD ile işbirliği yanlısı.

Rusya, Çin, İran, ... gibi ülkelere uzak.

Venezuela yönetimine düşman.



ALTI OK’U TARTIŞALIM

İstanbul sonucu CHP’deki liberalleri umutlandırdı.

Önümüzde dönem program tartışması var.

Hemen harekete geçtiler.

“Atatürk tartışılamaz diye son derece saçma bir görüşüm hiçbir zaman olmadı” diyenler faaliyette.

CHP’nin “kurucu değerleri”ni masaya yatırmaya hazırlanıyorlar.



GÜNÜMÜZE UYARLANACAKMIŞ

“Altı Ok” hedefte.

Cumhuriyetçilik,

Milliyetçilik,

Halkçılık,

Laiklik,

Devletçilik,

Devrimcilik.

Belli ki bunlardan rahatsız olanlar var.

“Altı Ok’u günümüze uyarlayalım” deniyor.

Asıl niyet belli...

Daha önce “Altı Ok babaannenin resmi gibi duvarda dursun” diyenler olmuştu.

Şimdi oklar kırılmaya çalışılıyor.

Oklardan sonra sıranın Atatürk’e geleceğini görmek için kahin olmaya gerek yok.

PKK/HDP ile dansın, FETÖ’ye kalkan olmanın sonu.

Bakalım CHP tabanı ne diyecek..!