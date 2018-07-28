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CHP'de Bodrum depremi

CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un Erdoğan'ı öven açıklamaları büyük tepki çekti. CHP Bodrum ilçe yönetimi, verdiği röportajda başkanlık sistemi ve Erdoğan’ı öven Kocadon’a karşı açıklamalar yaptı.

CHP'de Bodrum depremi
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un röportajı Muğla gündeminde geniş yankı uyandırdı..

Sabah Gazetesi'ne konuşann Kocadon, başkanlık sistemini ve Cumhurbaşkan'ı Erdoğan’ı övdü.

Demokrat Parti kökenli olan Kocadon, çok tartışılan açıklamasında yeni sistemin devlete ivme kazandıracağını söyledi.

Bu açıklamalara, CHP Bodrum İlçe Başkanlığı basın açıklaması ile yanıt verdi. CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, açıklamayı talihsiz bulduklarını söyledi.


ulusal.com.tr
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