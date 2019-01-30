CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu CHP yönetimini ikiye böldü. Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Şımarık" diye niteleyip görevden ayrılmasını istediği Kaftancıoğlu'na diğer bir Grup Başkanvekili Engin Özkoç sahip çıktı. Özkoç, Kaftancıoğlu'nun saygın bir kişiliği olduğunu, şımarıklığının olmadığını savundu.

Önce istifa etti, saatler sonra geri adım attı. Tavrı CHP yönetimini ikiye böldü.



CHP'nin 27 Ocak tarihindeki sancılı Parti Meclisi toplantısı sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa ettiğini duyurmuştu. Kaftancıoğlu, İstanbul ilçelerinde kendi istediği isimler aday yapılmayınca görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Bu istifadan 7 saat sonra yeni bir açıklama yapan Kaftancıoğlu görevine devam edeceğini belirtti.



Kaftancıoğlu'nun tavrını CHP Grup Başkanvekili Engin Altay "Şımarıklık" olarak değerlendirmişti.



CHP'nin bir diğer Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Engin Altay ile aynı görüşte değil. Özkoç, Kaftancıoğlu'nun saygın bir kişi olduğunu savundu.



Özkoç, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'nun istifa etmesini istedi" iddialarına ilişkin de konuştu. İddiaları yalanladı.



Bu arada CHP'den istifa edip DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül Ankara'ya geldi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü.



Görüşme sonrası ortak açıklamada Sarıgül'ün DSP'den Şişli Belediye Başkanlığına aday olduğu duyuruldu.



Sarıgül'ün bu hamlesinin ardından gözler CHP'nin Şişli'de kimi aday yapacağına çevrildi. 2 Şubat'ta toplanacak Parti Meclisi'nde Şişli adayının belirlenmesi bekleniyor. CHP Genel Merkezi'nin Şişli'de Sarıgül'ün karşısına İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'i aday göstereceği iddia edildi.





ulusal.com.tr