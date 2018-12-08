banner999
FETÖ sohbetlerindeki 'kör bilgisayar' sırrı
FETÖ sohbetlerindeki 'kör bilgisayar' sırrı
Fransa'da gözaltılar başladı
Fransa'da gözaltılar başladı
Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı
Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı
Putin'den Yunanistan'a 'TürkAkım' mesajı
Putin'den Yunanistan'a 'TürkAkım' mesajı

CHP'de deprem! Başkan adayına itiraz eden üyeler topluca istifa etti

Pazarcık ilçesinde CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen belediye başkan adayına itiraz eden 44 üye partiden istifa etti

CHP'de deprem! Başkan adayına itiraz eden üyeler topluca istifa etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde CHP belediye başkan adayına itiraz eden 44 üye partiden istifa etti.

Parti binasında bir araya gelen üyeler, CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen Pazarcık Belediye başkan adayına itiraz ederek, üyesi oldukları partilerinden istifa ettiklerine ilişkin dilekçelerini CHP Pazarcık İlçe Başkanı Veysel Şevran'a verdi.

İlçe Başkanı Şevran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 44 kişinin istifasının doğru olduğunu ve dilekçeleri genel merkeze ileteceğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #istifa #Kahramanmaraş #44 istifa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.