CHP'nin Mamak Belediye Başkan adayını belirlemek için yaptığı eğilim yoklaması tartışma yarattı. CHP'liler, seçim çevrelerinin çoğunluğunda uygulanmayan eğilim yoklamasının Mamak'ta yapılmasına tepki gösterdi. Katılımın düşük olduğuna dikkat çeken partililer, 7 adayın yarıştığı eğilim yoklamasının 10 güne sıkıştırılmasından da memnun değil.

CHP Mamak için eğilim yoklaması yaptı. Partililer tepki gösterdi.



Ana muhalefet partisi 6 Aralık'ta yaptığı Parti Meclis'i toplantısında Ankara Mamak Belediye Başkan adayını belirlemek için eğilim yoklaması kararı aldı.



Karar gereği 7 aday için 16 Aralık Pazar günü Ege Mahallesi'nde bir binanın en alt katında sandıklar kuruldu.



Ancak parti tabanı eğilim yoklamasından pek memnun olmadı. Mamak İlçe örgütüne kayıtlı 17 bin üyeden sadece 8 bin 308'i eğilim yoklamasına katıldı.



Ulusal Kanal'a konuşan CHP'liler tüm seçim çevrelerinde uygulanmayan eğilim yoklamasının Mamak'ta yapılmasına tepki gösterdi.



Partililer, eğilim yoklamasının 10 gün gibi kısa bir süreye sıkıştırılmasından da memnun değil.



Saat 22.30 gibi biten eğilim yoklamasından 2 bin 570 oyla Adnan Demirci birinci, 2 bin 444 oyla Selahattin Emre ise ikinci çıktı. Demirci birinci çıksada adaylığı kesin değil. Sonuçlar 18 Aralık'ta toplanacak Parti Meclisi'nin onayına sunulacak.





ulusal.com.tr