CHP 36'ncı Olağan Büyük Kurultayı'nın ilk günü tartışmalı bir şekilde geride kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında 3 isimden sadece Muharrem İnce yeterli imzayı bularak aday olabildi. Kurultayda bir mükerrer imza tartışması yaşandı. Başkanlık Divanı, oylama anonsu yaparak İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu duyurdu

Tartışmalı bir ilk günü geride bırakan CHP kurultayının Divan Başkanlığını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen üstlendi. Kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına sadece Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkan adayı olarak çıktı. Diğer aday adaylarından Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağoğlu adaylık için gerekli 127 imzayı bulamadı.



Kürsüye ilk çıkan isim Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Türkiye'nin terör, ekonomi, eğitim ve dış politika sorunu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, terör sorununu demokrasi yoluyla çözeceklerini belirtti.



Kılıçdaroğlu'nun ardından Muharrem İnce de delege ve partililere seslendi. Mevcut yönetimin birçok politikasını eleştiren İnce, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından MYK yönetimini sorumlu tuttu.



Konuşmaların ardından bir de mükerrer imza tartışması yaşandı. İnce'nin topladığı 165 delege imzasından 49'unun mükerrer yani hem Kılıçdaroğlu hem de İnce için verildiği belirlendi. Bunun üzerine İnce'nin adaylığı düşme ihtimali ortaya çıktı. Ancak kurultay divanı delegelerle görüştü ve kriz aşıldı.



İnce'den de mükerrer imza tartışmasına ilişkin ilk açıklama geldi. İnce, genel merkezdeki bazı yöneticilerin algı operasyonu için mükerrer imza tartışmasını ortaya çıkardığını iddia etti.



GENEL BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU



Kılıçdaroğlu, divana ilettiği dilekçede, divan tarafından tespit edilen 49 imzanın Muharrem İnce'nin hanesine yazılmasını istedi. Ardından Muharrem İnce söz istedi. Kürsüye çıkarak konuşma yapan İnce "Bana oy verenlere baskı yapıp o oyları mükerrer hale getireceksiniz, sonra o oyları bana yazacaksınız. Ben lütuf istemiyorum" sözleriyle tepki gösterdi. İnce "Mükerrer oy istemiyorum, delegenin özgür iradesini istiyorum" dedi.



İnce'nin konuşmasının ardından Başkanlık Divanı, oylama anonsu yaparak İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu duyurdu.



OY VERME İŞLEMİ 21.00'DE



Kurultaya seçim düzeninin alınabilmesi için ara verildi. Genel başkanlık için oy verme işlemi saat 21.00'de başlayacak.



Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kurultayda iki genel başkan adayının olduğunu açıklamasının ardından seçimlere geçileceğini ifade etti.



Büyükerşen, daha sonra salonun orta kısmında seçim düzeninin alınabilmesi için kurultaya bir süre ara verdi. Divan, seçimler için görevini ilçe seçim kuruluna devretti.



Divan Başkanlığı, Kurultay'da oy verme işleminin 21.00'de başlayacağını ve 23.00'te tamamlanacağını bildirildi.



Bu arada, aday olma süresi tamamlanan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için hazırlanan pusulalarda hangi harf sırasından başlanacağına dair kura çekildi. Kura sonucu listenin "İ" harfinden başlaması kararlaştırıldı.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: BARIŞ YURTERİ



ulusal.com.tr