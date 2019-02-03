27 Ocak'taki krizli toplantının ardından ilk kez yapılan Parti Meclisi'nde yine gerginlikler öne çıktı. 71 yeni belediye başkan adayını belirleyen CHP Parti Meclisinde İstanbul'un Beyoğlu ve Kadıköy ile İzmir'in Bayraklı ilçeleri için gündeme gelen isimler üzerinden sert tartışmalar yaşandı. Toplantının sonunda kamuoyuna duyurulan aday listesinde HDP/PKK'ya yakın isimlerin olması dikkat çekti.

CHP'nin 2 Şubat'ta yapılan Parti Meclisi'ne yine gerginlikler damga vurdu.



27 Ocak'taki krizli Parti Meclisi'nin ardından Cumartesi günü 8'inci grup belediye başkan adaylarını belirlemek için yeni bir toplantı yapıldı.



71 adayın belirlendiği toplantıda gerginlik had safhadaydı. Beyoğlu için Alper Taş'ın, Kadıköy için Şerdil Odabaşı'nın adaylığı Parti Meclisi üyeleri arasında uzun süren tartışmalara neden oldu. Adaylıkları kabul edilen Taş ve Odabaşı, PKK/HDP'ye olan yakınlıkları ile biliniyor.



ÖDP Genel Başkanı da olan Alper Taş'ın teröre destek veya terör örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan HDP'li vekillere sahip çıkan twetler attığı ortaya çıktı.



Benzer twetleri Şerdil Odabaşı'nın da attığı tespit edildi. Odabaşı'da twetlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye sahip çıkıyor.



Parti Meclisi'nde krize yaratan bir diğer ilçe ise İzmir'in Bayraklı ilçesi oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bayraklı adayını belirlemek için Parti Meclisi'nden yetki istemeye hazırlanıyordu. Ancak bazı PM üyeleri imza toplayarak Bayraklı için Erdal Aksünger'i önerdi. Aksünger için kapalı oylama yapılması talep edildi.



Çıkan tartışma sonrası Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ne ara vererek Merkez Yürütme Kurulu üyelerini topladı. Edinilen bilgilere göre MYK toplantısında Kılıçdaroğlu Sünger'in adaylığını veto edip, Parti Meclisi'ndeki oylamanın açık yapılmasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine ise Erdal Aksünger adaylıktan çekildi.



Gergin toplantında İstanbul'un Maltepe ve Silivri, Muğla'nın Bodrum, İzmir'in Bayraklı, Ankara'nın ise Etimesgut ilçe adayları belirlenemedi. Bunun üzerine kalan yerler için Kılıçdaroğlu aday belirleme yetkisi istedi. 14 ret, 1 boş oya karşı 43 oyla MYK'ya aday belirleme yetkisi verildi.



Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kamuoyun açıklamalar yaptı.





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