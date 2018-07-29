CHP'de 16 Temmuz'da başlayan olağanüstü kurultay sürecinde için kritik gün yarın. Kurultay için gerekli 625 imzayı topladığını savunan muhalefet, imzaları yarın saat 17.30'da genel merkeze teslim edecek. Genel merkez ise parti içi muhalefetin yeterli imzayı toplayamadığı görüşünde.

24 Haziran seçimleri sonrası kılıçların çekildiği CHP'de olağanüstü kurultay imzaları için 30 Temmuz son gün.



Genel merkeze karşı bayrak açan parti içi muhalefet 16 Temmuz'da seçimli olağanüstü .kurultay için noter aracılığıyla ilk delegenin imzasını aldı.



Ardından yaşanan süreçte parti içi muhalefet ile genel merkez yönetimi arasında imza sayısı polemiği yaşandı.



Parti içi muhalefet kurultay için gerekli imza sayısına ulaştığını savunuyor. Genel merkez ise tam aksini düşünüyor.



Genel Merkez, 530 civarında bir imza toplandığı görüşünde. Kılıçdaroğlu yönetimi 30 ila 40 delegenin de imzalarını geri çekeceği iddiasını gündeme getiriyor.



Bu tartışmalar sürerken Pazartesi günü ortaya çıkan tablonun ardından sürecin mahkemeye taşınabileceğine ilişkin gelişmeler de CHP kulislerinde konuşuluyor.



Pazartesi günü saat 17.30'da parti içi muhalefet topladığı imzaları genel merkeze teslim edilecek. Noter eğer en az 625 imzayı tasdik ettiyse Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti tüzüğüne göre 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplaması gerekiyor.



ulusal.com.tr