Habertürk canlı yayınında Tuncay Özkan'ın 'CHP'de parti organları dışında bir karar merkezi var' dediği iddia edildi. Telefonla bağlanan Özkan, iddianın kaynağı olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'e çok sert sözler söyledi. Sevinç ise iddiasında ısrar etti.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, dün akşam Habertürk'teki tartışma programında, bir gazeteci arkadaşının kendisine "CHP'de parti organları dışında bir karar merkezi var. Kılıçdaroğlu parti karalarını o bilinmeyen merkezden gelen telkinlerle alıyor" dediğini söyledi. Yılman, "gazeteci arkadaşının" bu konudaki kaynağının ise CHP Milletvekili Tuncay Özkan olduğunu söyledi.



Bunun üzerine Tuncay Özkan telefonla yayına bağlanarak iddiaları reddetti ve böyle bir konuşmasının olmadığını söyledi. Özkan, ısrarla Yılman'dan "gazeteci arkadaşın" kimliğini sordu. Yılman, söz konusu gazetecinin, Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç olduğunu açıkladı.



"Şaban Sevinç yalancının önde gidenidir. Şaban Sevinç bu alçaklığının hesabını verecek" diyen Özkan, Sevinç'le arasında böyle bir konuşma geçmediğini söyledi.



Ardından yayına Şaban Sevinç bağlandı. Seçimlerden 3 gün sonra 27 Haziran günü sabah 10 civarı Tuncay Özkan'la CHP genel merkezindeki odasında görüştüklerini iddia eden Sevinç, Özkan'ın kendisine "CHP'de parti organları dışında bir karar merkezi var. Kılıçdaroğlu parti karalarını o bilinmeyen merkezden gelen telkinlerle alıyor" dediğini tekrarladı. Sevinç'in iddiasına göre Özkan "Bu merkezi hâlâ çözemedim" dedi.



Tartışmanın yargıya taşınmasına da kesin gözüyle bakılıyor.



