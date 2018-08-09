CHP'de gözler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımında yapacağı değişikliğe çevrildi. Merkez Yürütme Kurulu'ndaki revizyonun hafta sonuna kadar yapılması bekleniyor. Kurultay için yeterli imza toplayamayan parti içi muhalefet ise yeni yol haritasını belirlemek üzere hafta sonu toplantı yapacak.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın sözünü ettiği Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin değişimi henüz olmadı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 kişilik A Takımını haftasonuna kadar değiştirmesi bekleniyor.



Olağanüstü kurultay çağrılarına kulak tıkayan genel merkezde yapılacak değişikliklere ilişkin kulislere bazı bilgiler yansıdı.



Sözcü olarak son konuşmasını yaptığını söyleyen Tezcan'ın MYK'da başka bir göreve getirileceği belirtildi.



Ulusal Kanal'ın CHP kulislerinden edindiği bilgilere göre, İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, MYK dışında kalmayı istedi. Bingöl'ün Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Çankaya'nın belediye başkanlığına aday olmak istediği, bunun için de çalışma yaptığı kaydedildi.



Kulislerde, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın da MYK'ya gireceğine kesin gözüyle bakılıyor.



Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun Muharrem Erkek, Aykut Erdoğdu, Fethi Açıkel ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri MYK'dan çıkartacağı iddia edildi.



MYK üyeleriyle Çarşamba günü yapılan toplantıda vedalaşan Kılıçdaroğlu, aynı toplantıda parti içi muhalefetin kurultay çağrılarını da değerlendirdi. CHP'nin kurultay tartışmalarıyla zarar gördüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, partiyi zaafa düşürecek kişilere karşı disiplin kartını kullanacağını ilan etti.



Genel merkez cephesinde bunlar yaşanırken parti içi muhalefet ise yeni yol haritası için hafta sonu Ankara'da bir araya gelmeye hazırlanıyor.



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