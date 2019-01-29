Parti Meclisi'nde yaşanan krizlerle sarsılan CHP'de gündem peş peşe gelen istifalar. Son istifa haberi Edirne'nin Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı'dan geldi. Parti teşkilatlarında adayların profilleri tartışılırken CHP'den kitlesel kopuşların yaşanabileceği ifade ediliyor.

Yerel seçim süreci yaklaşırken CHP'de alarm zilleri çalıyor.



Parti Meclisi toplantısında yaşanan krizlerin ardından başlayan istifa süreci devam ediyor. CHP'de son bir ayda 800 kişi istifa etti.



27 Ocak tarihli Parti Meclisi'nin hemen ardından milletvekilinin PM'den istifa etmesi, belediye başkanlarının partiyle yollarını ayırması önemli bir gündem başlığı oldu. Son istifa haberi ise Edirne'den geldi. CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı görevinden ayrıldı.



Parti Meclisi devam ederken istifa ettiğini duyuran ardından bu kararından vazgeçen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da tartışmalara neden oldu. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın hedefinde Kaftancıoğlu vardı.



Tartışma ve istifalara ilişkin CHP yöneticilerindenaçıklamalar peş peşe geldi.



27 Ocak'taki sancılı Parti Meclisi toplantısı sonrası ilan edilen 145 adayın arasındaki birçok ismin profili de bir diğer tartışma konusu oldu.



İzmir adayı Tunç Soyer'in PKK'ya yardım eden HDP'li belediyelere sahip çıktığı tespit edilmişti. Bu arada Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in savcılık yaptığı 12 Eylül döneminde Alparslan Türkeş için idam istemesi yeniden gündeme getirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ülkücülerin Tunç Soyer'e babasının tutumundan dolayı oy vermemesi gerektiğini savunmuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Suç babadan oğla geçmez" sözleriyle Tunç Soyer'e desteklerini yineledi.



Bahçeli'nin Soyer açıklamasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan da destek geldi.



İzmir'in sadece il değil ilçe adayları da tartışma konusu. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, aday listesinde kadınların olmamasından dolayı yönetime tepki gösterdi. Purçu, "İzmir'e 7-8 kadın aday yakışırdı. Kadınlardan nasıl oy isteyeceğiz?" diye sordu.



Adayların profilleri ve istifalar tartışılırken bir de kavga yaşandı. CHP İstanbul Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek ve 2 yönetici parti binasında saldırıya uğradı. Başkan Akçiçek, saldırıyı belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunun kişinin azmettirdiğini söyledi.



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