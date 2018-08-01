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CHP'de "imza" düğümü yarın çözülecek

CHP’de parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay için topladığı imzalar Genel Merkez’e yarın teslim edilecek. Muhalifler imzalara ilişkin net bir sayı vermezken CHP içindeki yeni tartışma imzaların geri çekilmesi olasılığı...

CHP'de "imza" düğümü yarın çözülecek
CHP’de kurultay muamması parti içinde ciddi tartışmalara neden oluyor. Parti içi muhalefet imzaları Perşembe günü saat 11.00’de Genel Merkez’e teslim edecek. Muhalif kanattan toplanan imza sayısına ilişkin  ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Genel merkez ve parti içi muhalefet arasındaki yeni tartışma ise verilen bazı imzaların geri çekilmesi durumu.

Muhalif kanadın sözcülerinden Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer imzaların geri çekilmesine ilişkin konuştu. Usluer, delegelerin imzalarını geri çekmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

CHP yönetimine yakın isimler geri çekilen imzaların olduğunu öne sürüyor. Parti tüzüğüne göre ise 15 günlük süre içinde imza veren delegenin sonraki hafta içinde imzasını geri çekmesi sonuç doğurmuyor.

Muhalefetin teslim ettiği imzaları parti yönetimi inceleyecek. Peki parti yönetimi geri çekilen imzaları düşer ve “Yeterli imza sayısı toplanamadı.” derse ne olacak?

Kulislerde muhaliflerin yargıya gidebileceği belirtiliyor. Parti içindeki bazı isimler ise sürecin mahkemeye taşınmadan yönetimin olağanüstü kurultay kararı alması yönünde.

Parti genel merkezindeki hava  "kurultay olmayacak" yönünde. Sözcü Gazetesi’ne konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan genel merkezin kurultaya değil yerel seçimler için bir  vizyon toplantısına hazırlandığını belirtti.

ulusal.com.tr

Kaynak: AA
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