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CHP'de imza sayısı 400'e yaklaştı

CHP’de Olağanüstü Kurultay süreci devam ederken parti içi muhalefetin imza sayısı 400’e yaklaştı. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise parti içindeki kurultay çağrılarına yanıt vermedi, 15 Temmuz için ‘Kontrollü Darbe’ tezini yineledi.

CHP'de imza sayısı 400'e yaklaştı

CHP’de parti içi muhalefet olağanüstü kurultay için düğmeye bastı. İmza sayısı 400’e yaklaştı.

Parti yönetimi muhalif kanadın yeterli imzayı toplayamayacağı görüşünde. Ancak İnce cephesi seçimli olağanüstü kurultay için çalışmalarını sürdürüyor.

Parti tüzüğüne göre ilk imza ile son imza arasında 15 gün olması gerekiyor. Yani  parti içi muhalefet  15 gün içinde yeterli delege sayısına ulaşırsa, imzalar Genel Merkez’e iletilecek. Ve parti yönetimi en geç 45 gün içinde kurultay kararı alacak.

Son kurultaya göre toplam bin 266 delegesi olan CHP’de seçimli olağanüstü kurultay için  634 delegenin imzası gerekiyor. Ayrıca Şubat 2018’de yapılan son parti kurultayında Kılıçdaroğlu 790 , İnce ise 447 delegenin oyunu almıştı.

Muhalif kanattaki hareketlilik sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis’teki  grup toplantısında partililere seslendi. Fakat genel başkanlık için imza toplayan delegelere ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında hükümete yüklendi. 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi için ‘Kontrollü Darbe’  tezini yineledi.

Kılıçdaroğlu, HSK Genel Kurulu’nun  Yargıtay’a yaptığı atamalara ilişkin de konuştu.

CHP Lideri tutuklu milletvekillerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #chp
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