CHP'nin HDP ile ittifak politikası, parti içi çekişme ve kavgalarının kamuoyu önünde yaşanması seçimlere kısa bir süre kala siyasetin gündemine oturdu. Ulusal Kanal'da seçim sürecini ve partilerin çalışmalarını değerlendiren araştırma şirketi yöneticileri yaşanan kargaşanın CHP oylarını düşürdüğünü belirtti.

HDP ile ittifak politikası, istifalar, tepkiler, görüş ayrılıkları… CHP'deki kaosa dönüşen yerel seçim krizi seçmen tercihlerini doğrudan etkiliyor.



Türkiye'nin iki büyük kamuoyu araştırma şirketinin temsilcileri, yerel seçim atmosferini Ulusal Kana Ankara Temsilcisi Eray Çelebi'nin sunduğu Başkent Kulisi programında değerlendirdi.



Aday belirleme süresince büyük sancılar yaşayan CHP'de 27 Ocak'ta yapılan son Parti Meclisi'yle birlikte ayrışmalar derinleşti. Kamuoyu şirketi temsilcilerine göre, CHP'deki bu kargaşa oyların düşmesine neden oluyor.



Temsilciler, İstanbul özelinde de değerlendirmelerde bulundu. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun seçim öncesi istifa edip kararından vazgeçmesi ile Mustafa Sarıgül'ün aday gösterilmemesinin etkisi de ele alındı.



Anket şirketlerine göre, İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da ise Mansur Yavaş önde.



Doğu ve Güneydoğu'daki oylar da merak konusu. Son yapılan anketlerde PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin oylarında düşüş olduğu belirtiliyor. Kayyum atanan belediyelerin hizmetinin halk tarafından olumlu karşılandığı ifade ediliyor.





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