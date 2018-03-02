CHP'de parti içi ayrışma, tüzük tartışmalarıyla bir kez daha gün yüzüne çıktı. 9-10 Mart tarihinde Ankara'da tüzük değişikliği için toplanacak kurultay öncesinde Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleriyle yapılan toplantıda ipler gerildi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin bile mevcut yönetimi sert eleştirdiği toplantıda, genel merkezin tüzük değişikliği ile önseçimi kaldırmaya amaçladığı iddia edildi

CHP'de sular durulmuyor. Gelecek hafta, tüzük değişikliği için toplanacak 19’uncu Olağanüstü Kurultay öncesi, Parti Meclisi Üyeleri ve milletvekillerinin katıldığı kapalı grup toplantısında da gerginlik yaşandı. Sert eleştirilerin yapıldığı toplantının ilk bölümünde 16 milletvekili önlerine sunulan tüzük değişikliği taslağına ilişkin görüşlerini ifade etti.



Sadece 2 milletvekilinin olumlu görüş bildirdiği tüzük değişikliği taslağını Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bile sert bir dille eleştirdi.



İşte, Ulusal Kanal'ın ulaştığı konuşmalardan dikkat çeken satırbaşları:



CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz: "Bize vaat ettiğiniz özgürlük bu değildi. 2012’de daha iyi bir tüzük getirdiniz, şimdi bunları geri alıyorsunuz. Türkiye’de başkanlık sistemi var diye bunu eleştiriyoruz. Ama partimize başkanlık sistemini getiriyorsunuz"



CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol: "Önseçim burada kalkmış. Birbirimizi aldatmaya gerek yok. “Şöyle böyle düzetelim” olmaz, yeniden düzenleyelim"



CHP İstanbul Milletvekili Sencer Ayata: "Bu tüzükte genel anlamda genel kaygıları görüyorum. Önseçim, temsil hakkı, seçilme hakkı; burada yaralanmalar varsa giderin. Yoksa partinin bütünlüğü tartışma konusu olur, ben de bundan endişe ederim. Tüzük metinleri ikide bir değişmez. Kalıcı bir şey yapın, böyle olmaz."



CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan: "Şu anda matematiksel olarak 140 milletvekilini genel merkez belirliyor. Bu bizi tek adam rejimine götürür. Yeni bir komisyon kurulsun. Korku imparatorluğunu yıkacağız diye geldiniz ama tüzük metni buna yanıt vermiyor."



CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm: "Siz tüm yetkileri kendi üzerinize alacaksınız. Önümüzdeki dönemlerde alacağınız kararları kimseye sormayacak bir tüzük hazırlamışsınız, bunu reddediyorum. Kabul etmiyorum."



KURULTAYDAN 1 GÜN ÖNCE TOPLANTI



Kılıçdaroğlu, sert eleştiriler aldığı tüzük değişikliği taslağını, kurultaydan 1 gün önce de Ankara'da il başkanlarıyla yapacağı toplantıda ele alacak.



HABER: ÜNSAL ERGEL

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