CHP'deki olağanüstü kurultay sürecinde kritik gün 30 Temmuz Pazartesi olacak. Kurultay için gerekli 625 imzayı aştığını savunan parti içi muhalefet toplanan imzaları pazartesi günü genel merkeze teslim edecek. Bu arada taraflar arasındaki gerilim iyice yükseldi.

CHP’de Genel Merkez ile parti içi muhalefet arasındaki imza tartışmaları sürüyor. Seçimli olağanüstü kurultay toplamak isteyen parti içi muhalefet için süre 30 Temmuz Pazartesi günü doluyor.



Parti içi muhalefet seçimli olağanüstü kurultay için gerekli 625 imzayı topladığını savunuyor. Genel merkez ise gerekli sayının bulunmadığı görüşünde.



Haftanın son gününde açıklama yapan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ellerinde 559 imza olduğunu açıklamıştı. 69 imzanın ise delegeler tarafından dijital ortamdan kendilerine ulaştırıldığını söylemişti. Tüzün'ün bu açıklamasına Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yanıt verdi.



Önceki yıllarda genel başkanlık yarışına giren eski CHP milletvekili Umut Oran’dan da sürece ilişkin bir açıklama geldi. CHP'nin yeni kadrolar ile yolunca devam etmesinin doğal olduğunu belirten Oran, "CHP’yi mahkemeye düşürmeyin" dedi.



CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger de tartışmalara ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı. Kurultay çağrısını yineledi.



Pazartesi günü parti içi muhalefet yeterli imzayı genel merkeze teslim ederse Kılıçdaroğlu’nun 45 gün içinde kurultay kararı alması gerekiyor.



ulusal.com.tr