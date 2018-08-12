Olağanüstü kurultaya kapılarını kapatan CHP Genel Merkezine karşı parti içi muhalefet bugün yeni yol haritasını belirleyecek. Ankara'da bir otelde toplantı yapacak parti içi muhalefet, tüzük kurultayını toplamak için imza sürecini başlatmayı tartışacak.

Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı toplayamayan parti içi muhalefet bugün Ankara'da bir araya gelecek.



Saat 14'te bir otelde toplanacak parti içi muhalefet yeni yol haritasını belirleyecek. Kurultay için imza veren delegelerin çağrıldığı toplantıya Muharrem İnce de katılacak.



Toplantıda, birden fazla seçenek masaya yatırılacak. Bu seçeneklerden ilki olağanüstü tüzük kurultayını toplamak için imza sürecini başlatmak olacak. Tüzük kurultayının toplanması için 250 delegenin imzası gerekiyor. Muhalifler olağanüstü kurultay için 569 imza toplayabilmişti.



Parti içi muhalefetin tüzük kurultayını toplayarak bazı değişiklikleri gündeme getirmesi bekleniyor. Öngörülen değişikliklerden biri, seçimli olağanüstü kurultay için gerekli imza sayının delegelerin yarısının bir fazlası yerine delegenin beşte biri şeklinde olması. Parti içi muhalefet böylece seçimli olağanüstü kurultayı toplayabileceğini hesap ediyor.



Bugünkü toplantıda seçimli olağanüstü kurultay için yeniden bir imza sürecinin başlatılması da masadaki seçeneklerden biri. Ancak muhalifler arasında tüzük kurultayı sürecini başlatma seçeneği fikri öne çıkıyor.



İmzaları kabul görmeyen delegelerin mahkemeye gitme tercihinin de tartışılacağı toplantıda, kurultay talebinin 2019 Mart ayındaki yerel seçimlerden sonraya bırakılması da ele alınacak.



Parti içi muhalefet ortaya çıkacak sonuca ilişkin toplantı sonrasında bir manifesto yayımlanması bekleniyor.



ulusal.com.tr

