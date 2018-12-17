CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partinin yerel seçim adaylarının yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısında değerlendirileceğini söyledi. Kritik PM toplantısında 400'e yakın adayın isminin netleşeceği tahmin ediliyor. AKP'deki yerel seçim gündemi ise tasarruflar. İktidar partisinin 10 milyon liralık bayrak siparişini iptal ettiği öğrenildi.

CHP’de kritik Parti Meclisi toplantısı öncesi Merkez Yönetim Kurulu bir araya geldi.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yapılan zirvede gündem yoğundu.



Toplantı devam ederken Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak kameraların karşısına geçti.



Edinilen bilgiye göre, CHP’de yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısında 400’e yakın belediye başkan adayı belirlenecek.



İyi Parti ile ilçelerde yapılacak ittifakların da değerlendirileceği toplantıda, İstanbul ve Ankara adaylarının da netleşeceği iddia ediliyor.



İktidar partisindeki yerel seçim gündemi ise ekonomideki kötü gidişat. Tasarruf tedbirlerine yönelen AKP'nin, 10 milyon liralık bayrak siparişini iptal ettiği öğrenildi.



AKP'nin Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz," Cumhurbaşkanımız bize ters köşe yaptı" dedi.



Bayrak harcamalarını teşkilatlara aktaracaklarını belirten Demiröz, önümüzdeki kampanya sürecinde gürültü ve görüntü kirliliğinin yaşanmayacağını savundu.





ulusal.com.tr