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CHP'de kurultay hazırlıkları sürüyor! "Kılıçdaroğlu yönetimi liste endişesi yaşıyor"

Şubat ayının başında kurultaya hazırlanan CHP'de, Genel Merkez yönetimi, Parti Meclisi için gösterilecek aday listesinin delinmesi endişesi yaşıyor. İl kurultaylarında gösterdikleri adaylara karşı dirençle karşılaşan Genel Merkez, istediği kişilerin PM'ye seçilmesi için Olağan Kurultayda çarşaf liste yerine blok liste kullanmayı planlıyor

CHP'de kurultay hazırlıkları sürüyor! "Kılıçdaroğlu yönetimi liste endişesi yaşıyor"

CHP’de Olağan Büyük Kurultay yaklaşırken, Genel Merkez’de Parti Meclisi’ni istediği üyelerden oluşturamama kaygısı var.

Ana muhalefet partisi, 3 ila 4 Şubat tarihlerinde yapılacak 36'ıncı Olağan Büyük Kurultayının hazırlıklarına devam ediyor.

İl kongrelerinde merkez yönetimin istediği adayların bazıları seçilemedi, kazananlar ise kıl payı seçildi. Bir de Genel Merkezin kurultaylara müdahale etmesi parti tabanında büyük tepki topladı. İddialara göre, illerde beklediğini tam olarak alamayan Genel Merkez, Parti Meclisi'ni de istediği kişilerle oluşturamama endişesi içine girdi.

Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, parti içi muhalefet büyük kurultayda Parti Meclisi'ne kalabalık girmek için çalışma yürütüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkartmayı düşünmeyen muhalifler,  60 kişilik PM'nin yüzde 25'ini kazanmayı hedefliyor. Parti içi muhalefet başarılı olduğu taktirde olağanüstü kurultay talebini gündeme getireceği konuşuluyor. 

Parti içi muhalefetin önünü kesmek ve sürpriz yaşamak istemeyen Genel Merkez ise, bazı önlemler almak için harekete geçti. CHP tüzüğüne göre, kurultaylar hem blok hem de çarşaf listeyle yapılabiliyor. CHP yönetimi, çarşaf liste ile seçime girildiği taktirde listenin delinebileceğini düşünüyor. Bu nedenle merkez, tek bir liste oluşturup blok liste uygulamasıyla seçime gitmeyi  planlıyor. Ayrıca, Kılıçdaroğlu yönetimi tüzüğü de kurultayların sadece blok liste ile yapılması yönünde değiştirmeyi tasarlıyor.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kurultay #kılıçdaroğlu
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