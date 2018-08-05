CHP Genel Merkezi, parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay için sunduğu imzaların incelemesini yarın tamamlayacak. Parti içi muhalefet 630 imza teslim ettiğini savunuyor. Genel merkez ise bu sayının 605 olduğu görüşünde. İncelemelerin tamamlanmasının ardından genel merkezin açıklama yapması bekleniyor.

Olağanüstü kurultay tartışmalarıyla çalkalanan CHP’de parti içi muhalefetin gözü genel merkezden gelecek açıklamaya çevrildi.Parti içi muhalefet 2 Ağustos'ta noter kanalıyla topladığı imzaları genel merkeze teslim etmişti. Ancak buna rağmen imza sayısındaki tartışmalar bir türlü bitmedi. Muhalefet cephesi 630 imza verdiğini savunurken, genel merkez aynı görüşte değil.Genel merkez 2 Ağustos'ta sunulan belgeleri incelemeye almıştı. İnceleme sonuçlarının ise 6 Ağustos Pazartesi günü saat 17'den sonra açıklanması bekleniyor. Merakla beklenen açıklamanın ardından parti içi muhalefet yeni yol haritasını belirleyecek.Bu arada, incelemeler devam ederken kulislere kurultay için imza verenlerin listenin aritmetiği yansıdı. Genel merkezin hazırladığı iddia edilen listeye göre, 81 ilin 76'sında muhalifler kurultay için imza topladı. Yerellerdeki delegelerin yanı sıra 144 milletvekilinden 10'u, 60 Parti Meclisi üyesinden 12'si ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu üyesinden 4'ü de imza verenler arasında yer aldı.