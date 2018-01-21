CHP'de Şubat ayında yapılacak kurultayın hazırlıkları devam ederken parti içi hesaplar da sürüyor. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ipleri sıkı tutmak için delegeler ile tek tek iletişim kuruyor. Küskünler ise kurultayda aday olacak muhalif isimler etrafında birleşmeye hazırlanıyor.

3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak CHP 36'ıncı Olağan Büyük Kurultayı yaklaşırken parti içinde hesaplar devam ediyor.



Genel Merkez ile parti içi muhalefet karşılıklı hamleler yapıyor.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi baskı kurmak için delegeler ile tek tek iletişim kuruyor. İl başkanları aracılığıyla yapılan görüşmelerde Genel Merkez listelerinin desteklenmesi isteniyor. Bu arada büyük Kurultayda da tüm delegelerin değiştirileceği de iddia ediliyor.



Ümit Kocasakal'ın adaylığını ilan etmesinin ardından Yalova Milletvekili Muarrem İnce de Pazartesi günü yapacağı adaylık açıklamasına hazırlanıyor. CHP tüzüğüne göre adaylık için 125 delegenin imzası gerekiyor. İmza çalışmalarına başladığı öğrenilen İnce'nin 200 civarında imza toplamaya başarabileceği konuşuluyor. Parti içi küskünlerin de İnce etrafında birleşme eğiliminde olduğu öne sürülüyor.



Edinilen bilgilere göre küskün isimlerde biri Grup Başkanvekili Engin Altay. Kurultayda Altay'ın İnce'yi destekleyebileceği ifade edildi.



İstanbul il kurultayında Cemal Canpolat'ı destekleyen Altay'ın İstanbul'da CHP'nin güçlü olduğu büyük ilçelerden birinde belediye başkanı adayı olmak istediği de öğrenildi. Bu ilçelerden birinin Kadıköy olduğu belirtildi. Ancak, İstanbul'da seçimleri Canan Kaftancıoğlu'nun kazanması Altay'ın planlarını suya düşürdü. Edinilen bilgilere göre, yeni yönetim Engin Altay'a mesafeli yaklaşıyor.



Altay'ın Kaftancıoğlu'na tavır koymak için istifa etmek istediği, ancak Kılıçdaroğlu'nun görüşerek istifa etmemesi için ikna ettiği öne sürüldü. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın büyük kurultayın ardından yol haritasını belirleyeceği bildirildi.







HABER: ÜNSAL ERGEN - GÜRKAN DEMİR

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