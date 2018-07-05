“CHP’nin kalesi” olarak anılan İzmir’de kurultay tartışması başladı. Fitili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ateşledi. "Değişim" diyen Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultayı toplaması önerisi yaptı. Seçilen milletvekilleri Kocaoğlu’na tepki gösterdi.

CHP’deki iktidar mücadelesine iller de dâhil oldu. İzmir’de kurultay tartışması başladı. Ateşi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 37 sözcükten oluşan açıklaması ile yaktı. Kocaoğlu, CHP’de acil bir değişimin zorunlu hale geldiğini belirtti. Kamuoyu ve parti tabanının değişim istediğini savunan Kocaoğlu, “Değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır” dedi.



Eski CHP İzmir İl Başkanı Alaettin Yükel de Muharrem İnce’den yana tavır aldı, değişim istedi.



İzmir Milletvekilleri ise Aziz Kocaoğlu ve Alaattin Yüksel’e tepki gösterdi. Tacettin Bayır, İzmir’in ulaşım sorununu çözemeyen adam, partinin ulaşımını çözmeye çalışıyor” ifadeleriyle yanıt verdi. Bayır, 9 ay sonra yapılacak yerel seçimde Aziz Kocaoğlu’nun aday gösterilmeyeceği için Kılıçdaroğlu’na karşı açıklamalar yaptığını savundu.



Milletvekili Özcan Purçu da yerel seçimlere kısa bir süre kala kurultay istemenin partiye ihanet anlamına geldiğini belirtti.



Çiçeği burnunda milletvekili Ender Aslan ise “Genel Başkan süreci iyi idare etti. Vatandaşlarımız demokrasi gereği İYİ Parti ve HDP'ye oy vermiş ve partimizin 2-3 puan oyu düşmüştür. Gelecek seçimlerde bu oylar geri dönecektir. Muharrem İnce'nin mücadelesi kendisine ve partiye zarar verecektir" dedi.



Tartışmalar üzerine CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de yazılı açıklama yaptı. İtidal çağrısı yapan Yücel, olağanüstü kurultay için imza toplanmasına karşı çıktı.



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