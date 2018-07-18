CHP’de olağanüstü kurultay süreci devam ediyor. Kurultay çağrısı yapan milletvekillerine yenileri ekleniyor. Parti içi muhalefetin topladığı imza sayısının 500’e yaklaştığı iddiası var... Genel Merkez ise yeterli imzanın toplanamayacağı görüşünü savunuyor.

Ana muhalefet partisinde “kurultay” süreci işliyor.“Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan parti içi muhalefetin 500 imzaya ulaştığı iddia edildi. Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, Muharrem İnce’ye yakın isimler 19 Haziran’da noter tasdikli imzalar ile kameralar karşısına geçecek..Cumhuriyet Halk Partisinde parti içi muhalefetin başlattığı imza toplama süreci devam ederken CHP’li bir grup milletvekilinden de kurultay çağrısı geldi.Yaşar Tüzün, Gaye Usluer ve Erdal Aksünger, Necati Yılmaz gibi isimlere Mehmet Ali Çelebi, Barış Yarkadaş gibi isimler de eklendi.CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, twitterdan "Ulusun geleceği için, ihtirassız yalnız vatan ve memleket selametini gaye edinerek: Değişim için + 1." Paylaşımında bulundu.Bir çağrı da eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’tan geldi. Yarkadaş, yapılması gerekenin 635'i beklemeden kurultay çağrısında bulunmak olduğunu söyledi.Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner gibi isimlerin başını çektiği “Gelecek İçin Biz Hareketi’ndeki bir grup milletvekili de kurultay çağrısı yaptı.Parti içinde kurultay sesleri yükselirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere konuştu. “İmza konusuna girmiyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Delegeler isterse kurultay yapacağız.” İfadelerini kullandı.Delegelerin hafta başında noter kanalıyla başlattığı imza sürecinin parti tüzüğüne göre 15 gün içinde son bulması gerekiyor. Bu süre zarfında muhalefetin imza sayısını 625'e ulaştırıp parti genel merkezine iletmesi bekleniyor.Genel Merkez yönetiminin ise imzaların teslim edilmesi ile birlikte en geç 45 gün içinde kurultay kararı alması gerekiyor.