Olaylı derbi soruşturmasında tutuklamalar
Olaylı derbi soruşturmasında tutuklamalar
Vatan Partisi'nden YSK'nın yurtdışı engeline itiraz
Vatan Partisi'nden YSK'nın yurtdışı engeline itiraz
Ergenekon davasında erteleme kararı çıktı
Ergenekon davasında erteleme kararı çıktı
'AKP'de vekillerin yüzde 60'ı değişecek'
'AKP'de vekillerin yüzde 60'ı değişecek'

CHP'de milletvekili aday adaylığı şartları belli oldu

CHP'den 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular 30 Nisan'da başlıyor.

CHP'de milletvekili aday adaylığı şartları belli oldu

CHP'den 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular 30 Nisan'da başlıyor.

Milletvekili aday adaylarından istenen belgeler ile aranan şartlar, CHP'nin internet sayfasından duyuruldu.

Buna göre, başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. Bu ödenti dışında başvuru sırasında, bin lira dosya ücreti talep edilecek.

Parti genel merkezine 7 Mayıs'a kadar yapılacak başvurularda istenen belgeler şöyle:
"Adaylık başvuru belgesi, ödenti makbuzu, istifa zorunluluğu bulunanlar için istifa belgesi, 2 vesikalık fotoğraf, engelli adaylar için sağlık raporu, öğrenim durumunu gösterir diploma sureti, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi."


Kaynak: AA
Etiketler; #chp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.