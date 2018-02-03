CHP kurultayında imza tartışması yaşanıyor. Buna göre, 164 delegenin imzasıyla genel başkan adayı gösterilen Muharrem İnce'nin başvurusunda 49 mükerrer imza tespit edildiği iddia edildi. Kurultay divanı tarafından yapılan açıklamada, "İmza incelemesi devam ediyor" denildi. İddialarla ilgili konuşan İnce, "İmza ile ilgili bir sıkıntım yok. Bu iddialara şaşkınım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun "Mükerrer imzalar İnce'ye aktarılsın" dediği açıklandı

CHP kurultayında imza tartışması yaşanıyor. Buna göre, 164 delegenin imzasıyla genel başkan adayı gösterilen Muharrem İnce'nin başvurusunda 49 mükerrer imza tespit edildiği iddia edildi.



Kurultay başkanlık divanı iddiasında ısrar ederse İnce'nin adaylığı geçersiz sayılabilir.



CNN Türk Muhabiri Ünal Kaya canlı yayında konuyla ilgili şunları söyledi:



"Divan başkanlığından benim aldığım bilgiye göre, Muharrem İnce normalde 166 imza teslim etmişti. Bunun 2'si geri çekildi, 164 imza kaldı. Divan yaptığı yoklamada ve imzaları karşılaştırdığında 49 mükerrer imza oy tespit etti. Yarısı iki kere imza atmış gibi bir durum var. 49'unun da geçersiz sayılmasına yönelik bir temayül var şu an itibariyle. Eğer 49'u da geçersiz sayılırsa Muharrem İnce'nin sadece 115 imzası kalacak ve genel başkan adaylığı hayata geçemeyecek. Bunun Muharrem İnce kanadına sorduğumuzda, net bir yanıt vermemekle birlikte şunu ifade ettiler: 'Eğer 49 imza mükerrerse divan bu delegeleri çağırıp 'tercihiniz kimden yana' diye sormalı.'"



KURULTAY DİVANINDAN AÇIKLAMA



Kurultay divanı tarafından yapılan açıklamada, "İmza incelemesi devam ediyor" denildi.



CHP'DEN İLK AÇIKLAMA



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, canlı yayında imza kriziyle ilgili konuştu. Ağbaba "Başkanlık divanı böyle durumlarda iki listede de olan delegeleri çağırıyor ve hangi adaya destek verdiğini soruyor. Aldığı cevaba göre de son liste şekilleniyor. Sayın İnce'nin başından beri bir imza sorunu vardı" dedi.



MUHARREM İNCE'DEN İLK AÇIKLAMA



İmza iddialarıyla ilgili Habertürk TV'ye konuşan Muharrem İnce, "İmza ile ilgili bir sıkıntım yok. Bu iddialara şaşkınım. Beni aday olarak kürsüye çağırdılar ben de kürsüde aday konuşmamı yaptım. Şunun bunun ortalığı karıştırmak için yaptığı haberlere itibar etmeyin. (Oy sıkıntısı yok yani, değil mi? sorusuna istinaden) Ne oy sıkıntısı. Yani sandıklar açıklanınca görürsünüz arkadaşlar. Aday olarak çağırmadı mı beni. Ben imzalarımı Tanju Bey'e teslim ettim. Beni de aday olarak çağırmadı mı, ben de konuşmamı yaptım mı. Ne imzası artık. Sandıktan sonra konuşuruz" dedi.



KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHARREM İNCE KARARI



CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin 49 imzasının, İnce'nin imzası olarak sayılmasını talep ettiğini açıkladı.



Tezcan şunları söyledi:



"Sayın genel başkanımızın şöyle bir tutumu var. Bu aşamadan sonra mükerrer imza nedeniyle Sayın İnce'nin yarışa girememesini uygun bulmuyor. Divan, bu açıklamayı yapması beklemeden sayın genel başkan divana müracaat gönderdi. Ona göre işlem yapılması üzerine. '49 delegenin benimle ilgili tercihi bana sayılmasın 49 delegenin Muharrem İnce'nin imzası olarak sayılsın, tercihi oraya sayılsın, yarışa girsin' diye talepte bulundu"



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