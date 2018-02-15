CHP'de parti içi muhalefet, 9-10 Mart tarihlerinde yapılacak tüzük kurultayını fırsata çevirmek için harekete geçti. Muharrem İnce cephesi, tüzük kurultayını seçimli hale getirmek için delege imzası toplayacak. Ayrıca parti içi muhalefet tüzükte yapılacak değişikliklere ilişkin de önerilerini hazırladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı tüzük kurultayının tarihinin netleşmesinin ardından parti içi muhalefet harekete geçti. Kurultay 9 ila 10 Mart tarihlerinde olağanüstü toplanacak.



Sadece tüzük ve kurultay yönetmeliğinde değişiklik için çağrı yapılan kurultayı Muharrem İnce cephesi fırsata çevirmeyi planlıyor. 36'ıncı olağan kurultayda 447 oy almasına rağmen genel başkanlık yarışını kaybeden İnce şansını bir kez daha deneyecek.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre İnce cephesi, tüzük için toplanacak kurultayı seçimli hale getirmek için bir önerge verecek. Buna göre parti içi muhalefet tüzük kurultayının seçimli hale gelmesi için gerekli delege imzasını toplamaya çalışacak. Kurultayın seçimli olabilmesi için ise toplantıya katılan delege sayısının bir fazlası kadar imza toplanması gerekiyor.



Cuma günü sürece ilişkin açıklamalar yapacak Muharrem İnce ve arkadaşları, kurultayda yapılacak tüzük değişikliğine ilişkin de önerilerini hazırladı. Edinilen bilgilere göre, tüzüğe Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken atama usulü değil, partiye üye olan herkesin görüşünün alınması yönünde bir düzenlemenin koyulması istenecek.



CHP mevcut tüzüğüne göre kurultaylarda aday olabilmek için delegenin yüzde 10'unun imzasına ihtiyaç var. Parti içi muhalefet bu oranın yüzde 5'e çekilmesini talep edecek.



Diğer bir değişiklik önerisi de genel başkan seçilen birisinin 2 kez genel seçimleri kaybetmesi durumunda görevini bırakması olacak.



Parti içi muhalefetin önerilerine sıcak bakmadığı öğrenilen Genel Başkan Kılıçdaroğlu da tüzükte delege belirlenmesine ilişkin değişiklik yapılmasını hedefliyor. Mevcut tüzüğe göre, bir ilin milletvekili sayısının 2 katı kadar delege çıkartılabiliyor. Kılıçdaroğlu ise delegenin ilin aldığı oya göre belirlenmesini istiyor.



HABER: ÜNSAL ERGEL

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